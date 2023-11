Katolików oburzył lokal "Madonna" w Warszawie. Na kolanach zaczęli się przed nim modlić [WIDEO]

Paweł Mączewski

C zy lokal serwujący włoskie potrawy i znajdujący się w stolicy europejskiego państwa może wystawiać na próbę uczucia religijne? Jeszcze jak, jeżeli tym krajem jest Polska, a wspomniany lokal nazywa się "Madonna" i pokazuje różne jej wersje. To przynajmniej sugeruje modlitewny protest wiernych, jaki odbył się przed wejściem do knajpy.