Ślub nazywany jest jednym z najważniejszych dni w życiu. Pary dokładają wszelkich starań, by jego celebracja była niezapomniana. Tak zrobił i ten pan młody, który jednak sprawił, że jego żona nie zapomni ważnej chwili raczej z przykrości niż ekscytacji. W czasie kulminacyjnego momentu wesela, czyli kosztowania tortu, rozsmarował jego kawałek na twarzy swojej ukochanej...

Pan młody zniszczył własne wesele. Niewiarygodne, co zrobił młodej Fot. TikTok @ChloeHamilton

Pan młody upokorzył żonę na weselu

Ten filmik z wesela stał się viralem i to nie ze względu na dobrą zabawę gości. Na weselu wydarzył się mały skandal i to pomiędzy państwem młodym. Wszystko stało się w momencie, w którym para zgodnie z tradycją miała nakarmić siebie nawzajem tortem. Na filmiku widać, że pan młody trzyma kawałek tortu, ale nie na talerzyku, a w ręku.

Wyciąga rękę wysoko ponad głowę panny młodej. Widać po jego geście, że próbuje dotknąć ją kawałkiem ciasta. Panna młoda próbuje się mu wyrwać, odsuwa twarz jak najdalej, ale nie daje rady. W pewnym momencie świeżo upieczony mąż dosłownie kładzie kobietę na ziemi i nie tyle muska jej twarz kremem, co wciera cały kawałek tortu w jej twarz.

Jak można się domyśleć, cały misternie wykonywany na ten moment makijaż został zniszczony, a dzielenie się tortem to przecież nadal początek weselnej celebracji. Film doczekał się 1,2 mln lajków i ponad 18 tys. komentarzy.

Trudno wśród nich znaleźć chociaż jeden broniący mężczyzny. Niektórzy internauci stwierdzają, że jego żart w żaden sposób nie był śmieszny. Inni lamentują nad zniszczonym makijażem i zapewne pobrudzoną suknią czy naruszoną fryzurą.

Nie brak też głosów internautek, które pannie młodej współczują nie tylko zniszczonego wesela, ale też męża. Co drugi komentarz to: "rozwód, rozwiodłabym się, rozwiodłabym się jeszcze w dzień wesela, ten człowiek to chodząca czerwona flaga".

Najgorsze jest jednak to, że filmik nie jest specjalnie wyjątkowy, mimo tego, że doczekał się takich wyświetleń. Na TikToku pojawiło się już wiele podobnych filmów, na których panowie młodzi rujnują wygląd swojej małżonki dla zabawy. Trudno uznać, że tak nieempatyczny gest na weselu wróży dobrze na przyszłość małżeństwa.

Polacy na wesela nie chodzą?

Filmik, który pojawił się na TikToku nie obrazuje polskiego wesela, te natomiast chociaż nierzadko huczne i udane, mają coraz mniej zwolenników. Jak pisaliśmy w naTemat, Polacy nie chcą już chodzić na wesela. Zaproszenie, które kiedyś było widziane jako gest docenienia gościa, teraz kwitowany jest hasłem "łaski mi nie robią". Dlaczego?

Goście coraz częściej odmawiają przyjścia na wesele, a jako powód wymieniają przede wszystkim wysokie koszty. Poza tym wesele wiąże się z nawet kilkudniowym szykowaniem, a atmosfera imprezy z wielką pompą coraz mniej kręci najmłodszych Polaków. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.