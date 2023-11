Dramatyczny wypadek w Wieluniu. Trzy nauczycielki dosłownie zmiecione przez samochód

Do wypadku doszło w poniedziałek 27 listopada około godziny 18. Przez przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego przechodziły trzy kobiety, które zostały potrącone. Stan jednej z poszkodowanych jest określany jako ciężki. W działaniach po wypadku brał udział między innymi śmigłowiec LPR.

Wypadek w Wieluniu. Nauczycielki potrącone na przejściu dla pieszych Fot. NewsLubuski/East News / Zdjęcie poglądowe

Wypadek w Wieluniu. Interwencja śmigłowca LPR

Zgłoszenie, które otrzymały służby, dotyczyło potrącenia pieszych na oznakowanym przejściu. Wypadek miała spowodować 51-letnia kobieta kierująca fordem.

– Jadąc w kierunku centrum miasta, potrąciła trzy kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych. Na miejscu pracują policjanci. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia – powiedziała Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, którą cytuje portal "Wieluń Nasze Miasto".

W portalu czytamy, że poszkodowane to nauczycielki szkoły gastronomicznej z Zespołu Szkół nr 1. Wszystkie kobiety zostały przetransportowane do szpitali. Dwie z nich trafiły do placówki medycznej w Wieluniu, a trzecią zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi. Stan trzeciej kobiety jest określany jako ciężki.

Po wypadku wieluńska policja zaapelowała do kierowców. – Apelujemy o ostrożność i rozsądek na drodze. Przypominamy, że każdy kierowca, dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić przejścia pieszemu znajdującemu się na pasach oraz do nich dochodzącemu – mówiła cytowana w portalu Katarzyna Grela.

– Oznacza to, że należy zwolnić i obserwować otoczenie. Z kolei pieszym przypominamy, żeby każdorazowo zbliżając się do przejścia, upewnili się, że mogą bezpiecznie na nie wejść – przypomniała rzeczniczka wieluńskiej policji. Służby nadal ustalają, co było bezpośrednią przyczyną wypadku.