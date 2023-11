W ładysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z mediami przedstawiał swoje kompetencje do kierowania resortem obrony narodowej. Podkreślił, że mylił się w kwestii WOT. – Wycofuję się po tym, co się wydarzyło w ostatnich latach. Widziałem zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, one się sprawdziły – mówi lider PSL.





Zaskakujące słowa Kosiniaka-Kamysza o WOT. Przyznał się do błędu: Wycofuję się

Agnieszka Miastowska

