Waldemar Pawlak komentuje medialne doniesienia, o tym, że w przypadku utworzenia rządu przez opozycję, resort obrony przypadnie Kosiniakowi-Kamyszowi. Na pytanie, o zgodę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy polityk odpowiada, że "tak można to odczytać".

Władysław Kosiniak-Kamysz ministrem obrony? Pawlak potwierdza doniesienia.

Waldemar Pawlak w rozmowie z Onetem odniósł się do medialnych plotek, według których Władysław Kosiniak-Kamysz miałby w nowym rządzie opozycji przejąć resort obrony. Na pytanie dziennikarza, czy jest na to zgoda Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, ludowiec wyraził swoje przekonanie, że owszem, "można to tak odczytać".

– Tak, jestem przekonany, że tak można to odczytać – stwierdził polityk PSL.

Kosiniak-Kamysz na szefa MON?

Kandydaturę szefa swojej partii na ministra obrony popiera Marek Sawicki, nowy marszałek senior Sejmu. Na antenie Polskiego Radia 24, podkreślał, że jest to polityk z dużym doświadczeniem, również jako minister.

– Ja uważam, że jeśli chodzi o Kosiniaka-Kamysza, on ma pełne kwalifikacje do tego, żeby także być ministrem obrony narodowej. Po pierwsze, ma już duże doświadczenie, jeśli chodzi o zarządzanie, był przecież ministrem całą kadencję – mówił w wywiadzie Sawicki.

Jak podtrzymuje Sawicki, to, że lider PSL w latach 2011–2015 był ministrem pracy i polityki społecznej, stanowi jego atut w postaci doświadczenia. Dodaje też, że od kwestii merytorycznych są w ministerstwach eksperci. – Od spraw takich czysto merytorycznych to są specjaliści i eksperci. Ja nie wyobrażam sobie, że on bez wojskowych i bez ludzi, którzy się dokładnie na tym znają, tam pójdzie, tylko będzie miał ekipę, która go wesprze – tłumaczy nowy marszałek senior.

Ma dobre relacje z Dudą

Sawicki wspominał też, że Kosiniak-Kamysz ma dobre relacje z Andrzejem Dudą, co w kwestii resortu obrony ma niebagatelne znaczenie. W końcu, według Konstytucji to prezydent RP jest najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

– Władysław Kosiniak-Kamysz zawsze miał dobre relacje z prezydentem Andrzejem Dudą. Należy to wykorzystać w kwestiach związanych ze składem przyszłego rządu i odblokowania KPO – przyznał w PR24.

Pawlak ujawnia nowe szczegóły

W rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem z Onteu Waldemar Pawlak mówił nie tylko o liderze PSL. Były premier, a obecny senator opowiadał także o kulisach wyboru marszałka Senatu. Tu wybór ma paść na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej.

– Według ostatnich informacji, które krążą, to wygląda, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Wiem, że ten temat był poruszany na klubie senatorów KO. To jest w procesie – zdradził Pawlak.

PiS ciągle kusi ludowców

W naTemat pisaliśmy też o tym, jak PiS próbuje na gwałt przeciągnąć PSL na swoją stroną, żeby utworzyć większość w Sejmie. Według doniesień, próby te nie ustają, co potwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Nie rozmawialiśmy o tym, o budowaniu rządu, żeby tworzyć rząd z PiS-em. Do mnie nikt z PiS-u nie zadzwonił w tej sprawie. Były rozmowy z niektórymi posłami, telefony do niektórych posłów, ale wszyscy odpowiadają jednoznacznie. Myślę, że mniej niż do pięciu. Nikt się nie złamie, to już jest dla mnie niesprawiedliwie, ciągłe mówienie, że ktoś z PSL – przekazał TVN24.

