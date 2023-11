Prognozy pogody są jednoznaczne. Paraliż komunikacyjny w wielu częściach Polski!

Do listopadowych śnieżyc wszyscy się już przyzwyczailiśmy. Synoptycy jednak wybiegli nieco bardziej w przód i sprawdzili nie tylko, jaka pogoda będzie panować w grudniu. Wiadomo też, jakie mogą być Święta Bożego Narodzenia.

Synoptycy przewidują paraliż komunikacyjny w Polsce. Fot. Screen / WXcharts.com i Wojciech Stróżyk / Reporter

We wtorek śnieżyce dają się we znaki w południowych częściach Polski. Śnieg na południu Polski pada nieprzerwanie od poranka – informuje serwis Fani Pogody. Na południowym wschodzie opady śniegu mają utrzymać się całą noc. Przyrost pokrywy śnieżnej w środę ma więc przez to wynosić nawet kilkanaście centymetrów. Obecnie warunki drogowe na przykład w bocznych uliczkach Lublina nie są już najlepsze. A pogoda w nocy i w jutrzejszy poranek mogą przynieść paraliż komunikacyjny w wielu częściach Polski.

Jaka pogoda w grudniu?

Jak prognozuje serwis z dużą dozą pewności, region Europy, w którym znajduje się Polska, pozostanie pod wpływem zachodniej cyrkulacji powietrza. Oznaczać to będzie prawdopodobnie kontynuacji obecnej aury pogodowej z mrozami w nocy i miejscami ujemnymi temperaturami w ciągu dnia. Raczej nie należy się spodziewać silnego uderzenia chłodu.

Aktywny głęboki niż 10 grudnia miałby dotrzeć nad Bałtyk. Oznaczałoby to silny atak zimy i śnieżycę. Fani Pogody zaznaczają jednak, że to tylko prognoza i z tego powodu trudno dokładnie określić, jaką trajektorią przejdzie śnieżyca. Ogólny trend jest jednak taki, że grudzień powinien przynieść kontynuację obecnej, zimowej aury.

Atak zimy w grudniu

Do weekendu czeka nas kontynuacja tego, co przeżyliśmy w ostatnich tygodniach. Niże niosące śnieżyce mają też docierać raz po raz w nasz region Europy, także na południe od Polski.

Nie wszystkie z tych niżów przyniosą śnieżyce w Polsce, ale śniegu w kraju w kolejnych dniach jeszcze przybędzie. Jednak w przyszłym tygodniu prawdopodobnie odpoczniemy od opadów.

Po 10 grudnia niże z zachodu powrócą nad nasz region Europy. Wtedy też spodziewany jest silny atak zimy. Z racji na to, że termin jest odległy, trudno jednak przewidzieć, gdzie śniegu będzie najwięcej.

Wstępne prognozy na święta są takie, że raczej nie będzie mrozu. Czy wobec tego oznacza to, że śniegu też nie będzie. Niekoniecznie – podają Fani Pogody. Przy zachodniej cyrkulacji powietrza sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się z tygodnia na tydzień. Na przykład atak zimy z początku grudnia 2022 w Polsce w żaden sposób nie przełożył się na białe święta, przyszło bowiem spore ocieplenie. Informowaliśmy też w naTemat o innych prognozach na grudzień. Najbliższe noce mogą przynieść nawet -20 stopni mrozu, wynika z różnych prognoz.

Pogodowy "zwrot akcji" w grudniu

Jak również informowaliśmy w naTemat, grudzień ma przynieść pogodowe zmiany. Według długoterminowych prognoz zimne masy powietrza pozostaną nad kontynentem co najmniej do końca pierwszej dekady grudnia, czemu sprzyjać ma niska aktywność Oceanu Atlantyckiego.

W połowie grudnia dotrą do nas łagodniejsze masy powietrza, ale średnia temperatura miałaby nie wzrosnąć powyżej 0-2 st. C.