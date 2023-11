Tyle stopni pokażą termometry. To po prostu niewyobrażalne, co się stanie z pogodą

W Polsce zupełnie zaskakująco pojawiła się w końcówce listopada prawdziwa zima. Ale to jeszcze nie koniec. Mało tego, ciężko sobie wyobrazić, jakie temperatury mogą pojawić się w nocy i jak zimno będzie za dnia.

Ostatnie prognozy mówią nawet o -20 stopniach w nocy w najbliższych dniach. Fot. Screen / WXCharts

Jak przewidują synoptycy, kolejne dni będą naprawdę chłodne. A czekają nas jeszcze zimniejsze noce. Niż Oliver przyniesie dalsze opady śniegu, które będą coraz intensywniejsze. W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowano już -12 stopni, a na Warmii i Mazurach miało być 10 centymetrów śniegu. Według portalu twojapogoda.pl przed nami co najmniej dwa tygodnie prawdziwej zimy. Oznaczać to będzie nie tylko intensywne opady śniegu, ale i ekstremalnie niską temperaturę.

W tym niezwykle zimnym okresie w ciągu najbliższych dni w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet -10 stopni, a w nocy... aż -20 stopni – podaje serwis. Te informacje potwierdza również IMGW na platformie X.

"Za nami zimny dzień. Na wielu stacjach synoptycznych temperatura nie wzrosła powyżej 0°C". Jak także dodano, "jutro (w poniedziałek - red.) czeka nas kolejny dzień z ujemnymi temperaturami" – czytamy. Sieć Obserwatorów Burz przekazała natomiast, że obecne opady śniegu to dopiero początek, a nie odstępstwo od listopadowej normy. "Czeka nas kolejna 'dostawa' śniegu, związana z wędrówką niżu Oliver. Padać zacznie w poniedziałkowy wieczór. Miejscami opady będą intensywne" – czytamy na platformie X.

Według informacji IMGW w poniedziałek ma być od -4 stopni na północnym wschodzie Polski, do 4 stopni nad Bałtykiem. We wtorek będzie od -4 stopni na południu Polski do 3 stopni nad morzem.

W środę temperatura kształtować się będzie podobnie. Ma być od -3 stopni na południu Polski do 4 stopni nad morzem. W czwartek najzimniej będzie na Suwalszczyźnie – -4 stopnie Celsjusza – do 1 stopnia na północnym zachodzie Polski.

Prognoza pogody Tomasza Wasilewskiego

O podobnych prognozach informowaliśmy już w naTemat z innych źródeł. Jak przekazał synoptyk TVN24 Tomasz Wasilewski, najbliższe dni będą zimne. Na wschodzie Polski za dnia, temperatura może osiągnąć wartość maksymalną do -5 stopni, a w nocy spaść do -12.

Niewiele cieplej, bo nieco powyżej 0 stopni, będzie przez kilka dni na początku grudnia. Następnie, od 5 grudnia, przez dłuższy okres wschód kraju doświadczy lekkich mrozów albo temperatury oscylującej w pobliżu 0 stopni. W tym czasie, w zachodniej Polsce, temperatury będą dodatnie, sięgające około 3-4 stopni.

Pogodowy "zwrot akcji" w grudniu

Jak już informowaliśmy w naTemat, grudzień ma przynieść pogodowe zmiany. Według długoterminowych prognoz, zimne masy powietrza pozostaną nad kontynentem co najmniej do końca pierwszej dekady grudnia, czemu sprzyjać ma niska aktywność Oceanu Atlantyckiego.

W połowie grudnia dotrą do nas łagodniejsze masy powietrza, ale średnia temperatura miałaby nie wzrosnąć powyżej 0-2 st. C.