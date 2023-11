Szymon Hołownia wystąpił na konferencji prasowej. Konferencja odbyła się po spotkaniu marszałka rotacyjnego z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie procedowania projektów autorstwa PiS ws. wakacji kredytowych czy zerowego VAT na żywność. Ale najważniejszy był powód spotkania, o którym wspomniał na konferencji Hołownia. Czyli to, "czy Morawiecki jest gotów wygłosić expose wcześniej, czy zamierza wykorzystać w pełnie 14 dni".

Szymon Hołownia zdradził, czego oczekuje od Mateusza Morawieckiego. Fot. Screen / YouTube / Sejm RP

– Rozmawialiśmy o projektach ustaw, które rząd wniósł albo zechce wnieść. Większość ustaw pan premier, poza zerowym VAT-em na żywność, powinien rozwiązać w drodze rozporządzenia. – Premier przedstawił mi projekty ustaw o emeryturach stażowych, ważnych dla rolników – dodał Hołownia. Marszałek Sejmu powiedział o powodzie zaproszenia. – To było ustalenie, jaki ma pomysł na czas złożenia swojego expose i poddania się wotum zaufania. Dysponentem tego terminu jest premier. Zapytałem go, czy jest gotów wygłosić expose wcześniej, czy zamierza wykorzystać w pełni 14 dni, które daje mu konstytucja. Zaproponowałem więc, by expose rozpoczęło się o 10 w poniedziałek 11 grudnia – poinformował Szymon Hołownia.

Spotkanie Hołowni z Morawieckim

Wcześniej w środę (29 listopada) odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z Szymonem Hołownią. O spotkanie zabiegał Morawiecki, powołując się na "trzy sprawy do omówienia". Chodziło o tzw. wakacje kredytowe, kwestię VAT-u na żywność oraz zamrożenie cen energii. Nowy-stary premier oskarżył marszałka Sejmu o mrożenie ustaw ważnych dla społeczeństwa, choć zostały zostawione przez rząd PiS na ostatni moment. "Rozumiem fascynację nową funkcją, ale w polityce chodzi przede wszystkim o działanie na rzecz Polaków" – mówił Morawiecki. Fakt odbycia takiego spotkania odnotował już także po nim Mateusz Morawiecki, który potwierdził tematy, które były omawiane. – To wakacje kredytowe, tanie rachunki, zerowy VAT na żywność – powiedział już po spotkaniu z Hołownią Mateusz Morawiecki. Jak się wyraził, spotkanie odbyło się w dobrej, rzeczowej atmosferze. Morawiecki potwierdził też na swojej konferencji, że na spotkaniu była mowa o jego expose. – Rozmawialiśmy również o tym, kiedy będzie moje exposé, kiedy będzie przedstawiony cały program naszego rządu na kolejne 4 lata. Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia. Pan marszałek się z tym zgodził, wyznaczyliśmy godzinę, a więc harmonogram jest bardzo dobrze znany i to też zostało ustalone – powiedział premier na briefingu prasowym.

– Ustaliliśmy – ale to jest oczywiście ostateczna decyzja pana marszałka – godzinę 10:00 w poniedziałek 11 grudnia – dodał Morawiecki.