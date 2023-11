Hołownia zgasił Kaletę, który chciał dopiec najmłodszemu posłowi w Sejmie. Sala wybuchła śmiechem

Poseł klubu PiS Sebastian Kaleta spróbował podczas posiedzenia Sejmu dopiec najmłodszemu posłowi tej kadencji, Adamowi Gomole z Polski 2050. Odpowiedział mu marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a osoby obecne na sali wybuchły gromkim śmiechem.

Szymon Hołownia od samego początku musiał moderować dyskusję w Sejmie Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Sejm. Kaleta chciał dopiec młodemu posłowi

Kolejny dzień obrad Sejmu rozpoczął się od trzeciego czytania projektu ustawy o przeniesieniu niedzieli handlowej, która wypada w Wigilię na 10 grudnia. Ostateczną wersję przepisów, którą ustaliła we wtorek po południu Komisja Gospodarki i Rozwoju, przedstawił Adam Gomoła z Polski 2050.

Gomoła, który jest najmłodszym posłem X. kadencji Sejmu, podczas swojego przemówienia nawiązał również do tego, że docelowe umożliwienie handlu w niedziele będzie pomocą dla studentów.

– Przyjęcie tego projektu będzie preludium do dalszych zmian w handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i konsumentów – oznajmił Gomoła.

– Jako jedyny przedstawiciel "Gen Z" (pokolenia Z – red.) w Sejmie nie mogę wspomnieć o sytuacji studentów – oznajmił, co wywołało poruszenie wśród posłów PiS. Interweniować musiał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Hołownia postanowił w swoim stylu poprawić jednego z głośniejszych posłów PiS, Sebastiana Kaletę. – Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen Z. To są jednak dwa różne zjawiska – oznajmił.

Handel w Wigilię

Swoje projekty o zakazie handlu w Wigilię zgłosiły PiS i Trzecia Droga. Oba zakładały dzień wolny w Wigilię 24 grudnia. Różniły się jedynie godzinami pracy. PiS chciał je ograniczyć do godziny 14. Ostatecznie pod obrady trafił projekt partii Szymona Hołowni, Polski 2050. Zgodnie z projektem ustawy, zawsze, gdy Wigilia wypada w niedzielę, sklepy będą zamknięte. Mają za to być otwarte w dwie poprzedzające je niedziele, czyli w tym roku chodzi o 10 i 17 grudnia. Według obowiązujących przepisów zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w siedem niedziel w roku, w tym w dwie poprzedzające Boże Narodzenie. W tym roku Wigilia jednak wypada w niedzielę. Oznacza to, że sklepy powinny być otwarte. Były już minister rozwoju Waldemar Buda już w czerwcu obiecywał, że w tym roku Wigilia nie będzie pracująca. Nie zdążył jednak przygotować przed wyborami projektu ustawy, który Sejm mógł uchwalić w wakacje.

We wtorek po południu Komisja Gospodarki i Rozwoju zatwierdziła zmianę do projektu, który zakazuje handlu w niedzielę. Wyjątki od tego ograniczenia miałyby objąć apteki, kwiaciarnie, punkty weterynaryjne i placówki świadczące usługi pocztowe.