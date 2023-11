Syn Kowalskiego wziął ślub z partnerem. Teraz walczy, by uznano go w Polsce

W mediach społecznościowych Kuba Kowalski, syn znanego aktora Władysława Kowalskiego, poinformował o zawarciu małżeństwa ze swoim partnerem w Holandii. Obecnie angażuje się w działania, mające na celu uznanie jego małżeństwa również w Polsce. "Toczy się ta walka już jakiś czas, będzie to według prawniczki trwało około siedmiu lat" – napisał na Instagramie.

Fot. KAROL SEREWIS/East News; Instagram.com / @kooba.kovalski

Władysław Kowalski, znany z filmów takich jak "Katyń", "Bogowie" i "Pan Tadeusz", wraz ze swoim synem Kubą wzięli udział w akcji Kampanii Przeciw Homofobii w 2013 roku, promującej tolerancję, pod hasłem "Rodzice, odważcie się mówić". Na plakatach kampanii widniał napis: "Władysław, ojciec geja – Syn nauczył mnie, jak ważne jest być sobą".

Kowalski podkreślał, że jego udział w tej inicjatywie był ważny nie tylko dla syna, ale i dla niego samego. Aktor chciał "wyzwolić się z obsesyjnego myślenia, sieci podejrzliwości. Wiedzą? Nie wiedzą? Udają, że nie wiedzą? A może szepczą za moimi plecami?".

Kuba Kowalski poszedł w ślady swojego zmarłego 29 października 2017 roku sławnego ojca. Ukończył krakowską PWST i zajmuje się reżyserią teatralną. Prywatnie układa sobie życie u boku męża, który również ma na imię Kuba.

28 listopada na instagramowym profilu syna Władysława Kowalskiego wylądował nowy post, w którym odnosi się do swojego związku. Ślub odbył się w Holandii.

"Jakoś w zeszłym roku wzięliśmy z Kubą ślub - mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Amsterdamie, ale wiedzieliśmy już, że wracamy do Polski" – wyjaśnił.

"Mam do instytucji małżeństwa stosunek ambiwalentny, któregoś dnia stwierdziliśmy po prostu, że skoro wracamy do Polski, a tam nie wolno i pewnie długo jeszcze nie będzie wolno, to weźmiemy ślub i będzie to nasz hołd dla Holandii, wspomnienie po bardzo dobrym czasie w Amsterdamie. No i akt politycznego sprzeciwu. Była to też doskonała okazja do urządzenia imprezy" – zaznaczył.

Kuba celowo udostępnił zdjęcie, wykonane przed budynkiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ponieważ razem z ukochanym starają się o uznanie legalności ich małżeństwa również w Polsce.

"Jak wróciliśmy do Polski, Kuba uznał, że naturalną konsekwencją naszego myślenia o ślubie jest pójście do sądu i walka o uznanie go w Polsce" – oznajmił. Syn aktora wyjaśnił: "No i toczy się ta walka już jakiś czas, będzie to według prawniczki trwało około siedmiu lat".

"Nie pisałem o tym na socjalach, w sumie nie wiem dlaczego, bo między innymi dla takich spraw prowadzę tutaj konto, a więc oto foto sprzed rozprawy" – zakończył wpis Kowalski.

Przypomnijmy, że aktualnie możliwości zawierania małżeństw przez pary tej samej płci jest dostępna w następujących krajach UE: w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Słowenii, Szwecji i na Malcie.