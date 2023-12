– Jestem wstrząśnięta i czuję wstyd. Dla mnie to niepojęte. To jest nieludzkie. Nie ma słów. Nie da się tego opisać. Jak o tym przeczytałam, to się popłakałam. Rozpłakałam się na samą myśl, że dziecko leżało tyle godzin i nikt nie udzielił pomocy – reaguje radna z Andrychowa. Koszmarna historia z tego miasta poruszyła całą Polskę. W sieci się zagotowało. – Jest hejt na mieszkańców Andrychowa – obserwuje redaktor naczelny lokalnego portalu.





14-letnia Natalia kilka godzin zamarzała pod sklepem, nikt nie pomógł. "Popłakałam się. Nie ma słów"

Katarzyna Zuchowicz

