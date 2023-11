D anuta Holecka, szefowa "Wiadomości" TVP i jedna z głównych twarzy sztandarowego programu informacyjnego TVP, odchodzi. Taką informacją otrzymaliśmy z dwóch niezależnych, anonimowych źródeł w TVP. – Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia – słyszymy. Co na to Holecka? Poirytowana w pierwszych słowach rzuca, że to bzdura. A potem stwierdza, że jednak nie chce sprawy komentować. Natomiast na stanowisko TVP wciąż czekamy.





Nieoficjalnie: Holecka odchodzi z TVP. "Dokumenty zostały już podpisane" [TYLKO U NAS]

redakcja naTemat.pl

Danuta Holecka, szefowa "Wiadomości" TVP i jedna z głównych twarzy sztandarowego programu informacyjnego TVP, odchodzi. Taką informacją otrzymaliśmy z dwóch niezależnych, anonimowych źródeł w TVP. – Dokumenty zostały już podpisane. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia – słyszymy. Co na to Holecka? Poirytowana w pierwszych słowach rzuca, że to bzdura. A potem stwierdza, że jednak nie chce sprawy komentować. Natomiast na stanowisko TVP wciąż czekamy.