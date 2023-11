Ogromna tragedia wstrząsnęła małopolskim Andrychowem. Nie żyje 14-letnia dziewczyna, która zasłabła pod jednym ze sklepów. Nikt przez długie godziny nie reagował na jej stan. Prokuratura wszczęła śledztwo i zarządziła sekcję zwłok, o czym naTemat.pl poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Janusz Kowalski.

Śmierć 14-latki w Andrychowie. Prokuratura zabrała głos (zdjęcie ilustracyjne). Fot. Jakub Kaminski/East News

– W Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo – o przestępstwo art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latki, która zmarła w Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 29 listopada – przekazał naTemat.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Janusz Kowalski.

Śmierć 14-letniej Natalii na parkingu sklepu. Będzie śledztwo

Śledczy zlecili także sekcję zwłok. – Przez prokuratora została podjęta decyzja o przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. Zaplanowano ją na 1 grudnia w Instytucie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – poinformował nas rzecznik.

14-letnia Natalia z Andrychowa zaginęła we wtorek 28 listopada. Dziewczyna wyszła rano tego dnia do szkoły. Jak informował serwis Wadowice24.pl, niedługo po opuszczeniu domu miała zadzwonić do swojego ojca z informacją, że źle się czuje. Nie potrafiła również powiedzieć, gdzie aktualnie się znajduje.

Zaniepokojony ojciec zawiadomił o wszystkim policję. Z ustaleń serwisu mamnewsa.pl wynika, że ok. godz. 13:30 policja rozesłała komunikach o poszukiwaniach dziewczyny. Po kilku minutach go wycofano.

Nikt nie zwrócił uwagi na leżącą na mrozie nastolatkę

Okazało się, że dziewczynę odnaleziono: jeden z przechodniów zauważył leżącą na ziemi nieprzytomną nastolatkę. Zaniesiono ją do ciepłego miejsca, wezwano pogotowie i policję. Stan wyziębionej dziewczyny był na tyle poważny, że została zabrana do szpitala w Prokocimiu. W środę małopolska policja poinformowała o śmierci dziewczyny.

Nagrania z monitoringu mają pokazywać, że nastolatka została znaleziona w pobliżu tablicy reklamowej jednego ze sklepów w Andrychowie. Przez kilka godzin nikt miał nie zwrócić na nią uwagi.

Śmierć dziewczynki wstrząsnęła mieszkańcami małopolskiego miasta. – Nie wiem, kim była. Nie znam tej rodziny. Poruszyła mnie jednak ta tragedia. Tak naprawdę to jest wielki dramat, bo z jednej strony tu nie ma winnego, a z drugiej winni jesteśmy my wszyscy. Co się z nami ludźmi porobiło? Wszyscy jesteśmy tak zabiegani, że nie potrafimy zauważyć drugiego człowieka, choćby umierał tuż obok nas – powiedziała Onetowi pani Alicja.

Portal podał również, że gdy 14-latka trafiła do szpitala w Krakowie Prokocimiu, temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 22 st. C.