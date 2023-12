P etro Poroszenko, były prezydent Ukrainy, a obecnie deputowany Rady Najwyższej i szef partii Europejska Solidarność poinformował, że straż graniczna nie wypuściła go z kraju. Chciał jechać m.in. do Warszawy, by porozmawiać o blokadach polskich przewoźników.





Poroszenko zatrzymany na granicy. Były prezydent Ukrainy miał odwiedzić Polskę

Krzysztof Górski

Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy, a obecnie deputowany Rady Najwyższej i szef partii Europejska Solidarność poinformował, że straż graniczna nie wypuściła go z kraju. Chciał jechać m.in. do Warszawy, by porozmawiać o blokadach polskich przewoźników.