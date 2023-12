Były partner wspomina Gabriela Seweryna zdjęciem sprzed 15 lat. Wymowne reakcje internautów

Śmierć Gabriela Seweryna odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Pamięć "polskiego Versace" i uczestnika "Królowych życia" po raz kolejny postanowił uczcić jego były partner. Rafał Grabias wstawił na Instagram ich wspólne zdjęcie sprzed 15 lat z wymownym podpisem.

Rafał Grabias wstawił wspólne zdjęcie z Gabrielem Sewerynem sprzed 15 lat. Fot. Adam Jankowski/ REPORTER

Rafał Gabrias uczcił pamięć Gabriela Seweryna

Zmarły niedawno Gabriel Seweryn oraz Rafał Gabrias byli parą przed 15 lat. Obydwaj uczestniczyli w programi "Królowe życia", który przyniósł im popularność. W 2021 roku para ostatecznie się rozstała i nie pozostawała w najlepszej komitywie.

Śmierć Seweryna musiała jednak wstrząsnąć Gabriasem, gdyż w ostatnim czasie wrzuca na swój profil sporo fotografii byłego partnera. Wrzucił nawet nagranie, na którym oficjalnie go pożegnał.

W ostatnią sobotę mężczyzna po raz kolejny uczcił pamięć zmarłego, wstawiając na Instagram ich wspólne czarno-białe zdjęcie. Widać, że fotografia pochodzi z profesjonalnej sesji. Seweryn pozuje na niej w czarnej, a Gabrias w białej koszuli.

Jak sugeruje podpis, zdjęcie pochodzi z 2008 roku, a jego autorką jest Anna Hamza. Na końcu opisu Gabrias wstawił emotikonę czarnego serca.

W komentarzach można przeczytać wielu słów wsparcia oraz opinii na temat związku Gabriasa z Sewerynem.

"Rafał odnoszę wrażenie, że Wasza miłość tak naprawdę nigdy się nie skończyła. Mimo, że nie byliście już razem, uczucie dalej tliło się w Waszych sercach. Gabryś nigdy nie skasował na Instagramie Waszych zdjęć, a Ty zawsze wypowiadałeś się o nim z szacunkiem, a teraz kiedy żegnasz Gabriela, można dostrzec Twój ogromny ból, rozpacz i pustkę (...) Przytulam do serca" – czytamy w jednym z nich.

"Kiedyś przypadkowo w Warszawie widziałam Was razem. Patrzyliście na siebie jak para zakochanych nastolatków. Z taką miłością w oczach. Do tego czasu sądziłam, że program to w większości reżyserka, a tu Zonk (...) Życzę spokoju w tym trudnym dla Pana czasie. Ból minie, jednak pamięć o Panu Gabrielu pozostanie (...)" – napisał ktoś inny.

Nie wszyscy jednak wierzą w szczerość intencji byłego partnera Seweryna. "Bardzo mi żal, że Gabriel odszedł, ale czy długo jeszcze będzie pan się grzał w tym 'słoneczku', powoli robi się to niesmaczne już" – skomentował jeden z użytkowników Instagrama.

Tajemnicza śmierć "polskiego Versace"

Sekcja zwłok Gabriela Seweryna odbyła się w czwartek (30 listopada). Jednakże nie udało się określić przyczyny śmierci podczas badania. W związku z tym zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy toksykologiczne, mające na celu sprawdzenie ewentualnego zażycia narkotyków, alkoholu lub innych zakazanych leków.

Autopsja jednoznacznie wykluczyła występowanie jakichkolwiek obrażeń ciała. Oczekuje się, że wyniki badań toksykologicznych będą dostępne w ciągu około dwóch tygodni. Anonimowa przyjaciółka Seweryna w rozmowie z "Faktem" powiedziała, że "polski Versace" nadużywał narkotyków, a przede wszystkim metamfetaminy.