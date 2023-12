Dawid Podsiadło zagra sześć koncertów w 2024 roku. Na pięć z nich już nie ma biletów

Dawid Podsiadło od lat tworzy muzykę dla Polaków i nie traci na popularności. Jakiś czas temu artysta ogłosił, że w przyszłym roku da aż pięć stadionowych koncertów. Wydarzenia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że pula biletów momentalnie została opróżniona. Muzyk zdecydował się więc na zorganizowanie szóstego koncertu. Wiadomo, gdzie i kiedy się odbędzie.

Początkowo Dawid Podsiadło ogłosił, że w 2024 roku jego pojedyncze koncerty odbędą się na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, Stadionie Śląskim w Chorowie i Enea Stadionie w Poznaniu. Później - widząc, że bilety na wydarzenia sprzedały się w szybkim tempie - zapowiedział kolejne dwie daty - dodatkowe koncerty w Chorzowie i Gdańsku. Jak się okazało, nie poprzestał tylko na nich.

30-letni muzyk poinformował, że w Poznaniu także wystąpi dwa razy. . Ostateczna rozpiska przyszłorocznych występów artysty prezentuje się więc następująco:

1 i 2 czerwca 2024 roku na Polsat Plus Arena w Gdańsku

15 i 16 czerwca 2024 roku na Enea Stadion w Poznaniu

22 i 23 czerwca 2024 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Sprzedaż biletów na wydarzenie organizowane w Poznaniu wystartuje już we wtorek (5 grudnia) o godz. 12.00 w serwisie eBilet.pl. Tego samego dnia dostępna będzie też mała pula dodatkowych biletów na pozostałe przyszłoroczne koncerty.

"Nadszedł moment informacji. Wszyscy widzieliście, że coś w tym naszym kalendarzu koncertowym się nie zgadza, coś tam jak to się mówi 'aż się prosi' i mieliście rację. Jutro o 12:00 startuje sprzedaż biletów na DRUGI KONCERT w Poznaniu, czyli razem będzie 6 okrągłych stadionów w czerwcu" – napisał na Instagramie Podsiadło.

"Uff, moje konto bankowe odetchnęło z ulgą, bo jestem już szczęśliwą posiadaczką biletów"; "Kocham Dawida i jego twórczość. Byłam na prawie każdym jego koncercie. Czekam na coś nowego"; "Już czuję ten jutrzejszy stres i migotanie komór ludzi próbujących upolować bilety" – czytamy w komentarzach pod postem piosenkarza.

Dawid Podsiadło w grze "Cyberpunk 2077"

Dawid Podsiadło pojawił się niedawno jako postać w dodatku "Phantom Liberty" ("Widmo wolności") do gry "Cyberpunk 2077". "Poznajcie wszyscy Dantego Caruso – człowieka o wielu twarzach. Chłodnego profesjonalistę, który jest taki nie dlatego, że nie ma żadnych uczuć, ale bo wie, jak działa ten świat i czego spodziewać się w Night City" – czytamy w poście opublikowanym na oficjalnym profilu gry na portalu X (wcześniej Twitter).

To nie pierwszy raz, kiedy Dawid Podsiadło został zaangażowany do uniwersum "Cyberpunka 2077". Przypomnijmy, że w ubiegłym roku artysta nagrał piosenki do serialu "Cyberpunk: Edgerunners", który zadebiutował na Netfliksie 13 września 2022 roku. W ramach tej współpracy powstał m.in. utwór "Let You Down".

