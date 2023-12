Czy to już start kampanii samorządowej? Zaskakujące słowa Błaszczaka do Tuska

Natalia Kamińska

L ider PO Donald Tusk nie jest nawet jeszcze oficjalnie premierem, a politycy PiS z poprzedniego oraz obecnego rządu Mateusza Morawieckiego nie odpuszczają żadnej okazji, aby go zaatakować. Przy okazji wszyscy, w tym Prawo i Sprawiedliwość, szykują się powoli do kampanii przed wyborami samorządowymi, co słychać już w niektórych wypowiedziach.