Blamaż rządu PiS i służb? Media: Ktoś miał okraść resort klimatu

Nina Nowakowska

D ziennikarze Radia ZeET poinformowali, że w ostatnich tygodniach doszło do włamania w Ministerstwie Klimatu. Z resortu miały zniknąć cenne eksponaty z kości słoniowej. – To tak kompromitujące, że kierownictwo próbuje to ukryć – przekazał informator radia. Ministerstwo nie komentuje doniesień.