Kolejny desant z TVP. "Wiadomości" bez kluczowego pracownika

Zespół "Wiadomości" opuścił jeden z jego kluczowych członków. Na pokładzie zabraknie wydawcy, czyli Przemysława Wenerskiego. "Jego nazwisko nie pojawia się już na planszach końcowych głównego wydania wśród osób przygotowujących program" – czytamy. Tomasz Wenerski i Centrum Informacji Telewizji Polskiej odmawiają komentarza na ten temat.

Wiadomości TVP bez wydawcy. Opuścił zespół telewizji polskiej Fot. TVP

Wiadomości TVP bez wydawcy

Głównymi wydawcami "Wiadomości" przez ostatnie tygodnie o godzinie 19:30 byli przede wszystkim Edyta Suchacka, Marcin Tulicki (poprzednio reporter programu, a od czerwca br. wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej), Mariusz Jarosiewicz oraz Robert Kalinowski. Przemysław Wenerski "Wiadomości" opuścił w połowie listopada.

Przypomnijmy, że Przemysław Wenerski dołączył do zespołu "Wiadomości" po raz kolejny w maju 2023 r. Było to krótko po tym, gdy nowym szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej został Michał Adamczyk, a jego zastępcą Samuel Pereira. Do kierownictwa "Wiadomości" awansował Marcin Tulicki. Jak informowało Wp.pl wówczas w redakcji wprowadzono codzienne kolegia, a za główne wydanie każdego dnia odpowiadała dwójka wydawców. To nie jedyna osoba, która od czasu wyborów parlamentarnych pożegnała się z redakcją "Wiadomości". Wypowiedzenie złożył Bartłomiej Graczak, związany z TVP od początku 2016 roku. Na wizji przestał pojawiać się w drugiej połowie października, co skomentował słowami, że zamierza skończyć współpracę z TVP, ale nie rozstaje się z dziennikarstwem i mediami. – Mam swoje plany, ale jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić – przekazał wówczas. Nie można zapomnieć o tym, że 13 grudnia z "Wiadomościami" rozstanie się Danuta Holecka, szefowa redakcji i jedna z głównych prowadzących, która stała się właściwie chodzącym symbolem wieczornego programu. W zeszłym tygodniu jako pierwszy poinformował o tym nasz portal naTemat.

Danuta Holecka skomentowała odejście

Nasi informatorzy w TVP potwierdzili anonimowo, że dokumenty związane z odejściem Danuty Holeckiej zostały już podpisane. Takie informacje otrzymaliśmy w dwóch niezależnych źródłach. Prezenterka ma odejść za porozumieniem stron, z rocznym okresem wypowiedzenia. Jak usłyszeliśmy, obecna szefowa "Wiadomości" będzie otrzymywać przez ten czas "spore wynagrodzenie".

Co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Danutę Holecką o komentarz, odparła, że to bzdura. Po chwili dodała, że jednak nie chce sprawy komentować. Powiedziała też, że "możemy sobie pisać, co chcemy".

Jak pisze Mateusz Przyborowski z naTemat, wygląda jednak na to, że coś jest na rzeczy, ponieważ za redakcją naTemat.pl informację o jej odejściu potwierdziło niezależnie od siebie kilka innych portali. Teraz informację taką przekazał także branżowy portal Wirtualnemedia.pl.

Zmian w szeregach TVP nie brakuje. Z "Wiadomościami" rozstaną się także reporterzy Karol Jałtuszewski i Damian Diaz. Obaj oficjalnie tego nie potwierdzają, informacji nie udziela też Telewizja Polska. Diaz ma trafić do Narodowego Banku Polskiego. Poza tym drugiej połowy października materiały do głównego wydania "Wiadomości" przygotowuje Joanna Paprocka. Pod koniec listopada jako autorka relacji zadebiutowała za to wcześniejsza researcherka Alicja Kukuła. W br. reporterami programu zostali też Bartosz Łyżwiński i Małgorzata Gałka z "Panoramy" oraz Tomasz Handkus z TVP3 Katowice.