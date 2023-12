IMGW mówi wręcz o "zagrożeniu klimatycznym". Wydano szereg pogodowych alertów

Mróz, mgły i opady marznące – takie alerty na najbliższe dni wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed nami także kolejna mroźna noc, którą klimatolodzy określają jako "zagrożenie klimatyczne". Wygląda też na to, że w środę wartości temperatury minimalnej będą znacznie niższe niż przeciętnie. Na horyzoncie powoli widać już także ocieplenie.

Przed nami kolejne dni z zimową aurą. Najtrudniejsze warunki synoptycy prognozują w zachodniej części kraju i na południu. W tych regionach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. Niektóre z nich będą obowiązywały przez kilka dni.

Pierwsze ostrzeżenie dotyczy mgły intensywnie osadzającej szadź – będzie ono obowiązywać od godz. 22:00 we wtorek 5 grudnia do godz. 9:00 w środę 6 grudnia.

Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80 proc. Alert będzie obowiązywał w południowych powiatach województw mazowieckiego i lubelskiego, a także na Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem.

Synoptycy ostrzegają także przed opadami marznącymi (prawdopodobieństwo 80 proc.). Obowiązują one od godz. 16:00 we wtorek do godz. 6:00 w czwartek 7 grudnia. Chodzi o województwa dolnośląskie i lubuskie oraz zachodnie powiaty województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Ostatni alert IMGW, którego prawdopodobieństwo szacowane jest również na 80 proc., dotyczy silnego mrozu. Od godz. 22:00 we wtorek 5 grudnia do godz. 7:00 w środę 6 grudnia będzie on obowiązywał w powiatach nowotarskim i tatrzańskim w Małopolsce.

Mikołajki będą mroźne, a kiedy zrobi się cieplej?

Jak informowaliśmy wcześniej w naTemat.pl, tegoroczne mikołajki w niemal całej Polsce będą białe i mroźne. "Przed nami kolejna mroźna noc (z 5 na 6 grudnia – red.), którą nasi klimatolodzy określają jako zagrożenie klimatyczne. Prognozy na 6 grudnia wskazują, że wartości temperatury minimalnej (TMIN) będą znacznie niższe niż przeciętnie" – informuje w mediach społecznościowych IMGW.

Jak tłumaczą synoptycy, z analizy danych pomiarowych wynika, że tegoroczny grudzień można jak na razie uznać za miesiąc chłodny termicznie – ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą -1,9°C (stan na 4 grudnia 2023).

"Na podkreślenie zasługuje fakt, że w całym kraju wartości anomalii spadają wyraźnie poniżej zera, a najniższe występują w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce (poniżej -5°C). Najwyższą wartość ujemnej anomalii (-7,4°C) zanotowano w Słubicach, najniższą (-1,9°C) w północnej Polsce (Hel)" – czytamy.

Jak z kolei podaje portal dobrapogoda24.pl, za kilka dni powietrze arktyczne zostanie wyparte przez napływ łagodnego powietrza polarnomorskiego. W Polsce wzrostu temperatur można się spodziewać jednak dopiero w drugiej połowie grudnia. Przeważnie będzie kilka stopni powyżej zera, ale miejscami termometry wskażą nawet ok. 10°C.

Ta perspektywa dopiero więc przed nami. Tymczasem, jak podaje IMGW, na Śnieżce jest 87 cm pokrywy śnieżnej, na Kasprowym Wierchu – 76 cm, w Dolinie Pięciu Stawów – już 100 cm. W miastach również jest biało: na stacji IMGW w Lublinie pokrywa śnieżna wynosi 30 cm, we Wrocławiu – 11 cm, w Krakowie – 19 cm, a w Bielsku-Białej – 32 cm.