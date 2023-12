"Nie poddawaj się, broń się". Media odsłaniają kulisy tego, co się dzieje w TVP

Losy pracowników TVP Info wydają się być już przesądzone. Jednak w stacji panują różne nastroje. Kulisy tego, co tam się dokładnie dzieje, opisał właśnie jeden z portali.

Co się dzieje obecnie w TVP? Media odsłaniają kulisy. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

– Myśli trzeźwo i wie, że nowa władza usunie go ze stanowiska prezesa TVP – powiedział portalowi gazeta.pl pracownik publicznego nadawcy, znający obecnego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza.

Co się dzieje obecnie w TVP? Media odsłaniają kulisy

Są też tacy, którzy uważają, że należy się bronić przed odejściem. – Jedni mówią prezesowi "nie poddawaj się, broń się", ale Matyszkowicz wie, że nie będzie sposobu, by się obronić – tak tę sytuację opisał Jackowi Gądkowi pracownik bliski programom informacyjnym TVP.

Dziennikarz gazeta.pl usłyszał jeszcze od innej osoby, że "jak przyjdzie ktoś z papierem od przyszłego rządu Platformy i będzie nam mówił, że chce przejąć TVP, to pokażemy mu analizy prawne dotyczące naszego statutu". – Poinformujemy, że wszelkie działania wbrew statutowi są bezprawne – wyliczał.

Ostatnio informowaliśmy też, że zespół "Wiadomości" opuścił jeden z jego kluczowych członków. Chodzi o wydawcę Przemysława Wenerskiego. "Jego nazwisko nie pojawia się już na planszach końcowych głównego wydania wśród osób przygotowujących program" – podano.

Coraz więcej osób ucieka z "Wiadomości" TVP

Głównymi wydawcami "Wiadomości" przez ostatnie tygodnie o godzinie 19:30 byli przede wszystkim Edyta Suchacka, Marcin Tulicki (poprzednio reporter programu, a od czerwca br. wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej), Mariusz Jarosiewicz oraz Robert Kalinowski. Przemysław Wenerski "Wiadomości" opuścił w połowie listopada. Przypomnijmy, że Przemysław Wenerski dołączył do zespołu "Wiadomości" po raz kolejny w maju 2023 r. Było to krótko po tym, gdy nowym szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej został Michał Adamczyk, a jego zastępcą Samuel Pereira. Do kierownictwa "Wiadomości" awansował wówczas Marcin Tulicki. Jak informowała WP w redakcji wprowadzono codzienne kolegia, a za główne wydanie każdego dnia odpowiadała dwójka wydawców.

Nawet Holecka wkrótce odejdzie ze stacji

Nie można zapomnieć o tym, że 13 grudnia z "Wiadomościami" rozstanie się Danuta Holecka, szefowa redakcji i jedna z głównych prowadzących, która stała się właściwie chodzącym symbolem wieczornego programu. W zeszłym tygodniu jako pierwszy poinformował o tym nasz portal naTemat.

Co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Danutę Holecką o komentarz, odparła, że to bzdura. Po chwili dodała, że jednak nie chce sprawy komentować. Powiedziała też, że "możemy sobie pisać, co chcemy".

Jak pisze Mateusz Przyborowski z naTemat, wygląda jednak na to, że coś jest na rzeczy, ponieważ za redakcją naTemat.pl informację o jej odejściu potwierdziło niezależnie od siebie kilka innych portali. Taką informację przekazał także branżowy portal Wirtualnemedia.pl.