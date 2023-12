Brzozowski twierdzi, że modlitwa z różańcem pomogła mu odzyskać spadek. "Mieliśmy trudną sytuację"

Rafał Brzozowski z entuzjazmem mówi o swojej głębokiej wierze. Jest on jednym z tych celebrytów, którzy otwarcie opowiadają o tym, jak bardzo pozytywnie wpływa na nich relacja z Bogiem. W swoim najnowszym wywiadzie wyjawił, że to codzienne modlitwy były dla niego wsparciem w trudnej sytuacji związanej z walką o spadek po dziadkach.

Rafał Brzozowski o wierze. Mówi, że modlitwa pomogła mu w walce o spadek Fot. VIPHOTO/East News

Rafał Brzozowski o wierze. Mówi, że modlitwa pomogła mu w walce o spadek

Rafał Brzozowski, który jest popularnym piosenkarzem i twarzą Telewizji Polskiej, w najnowszym wywiadzie z "Dobrym Tygodniem" opowiedział o swoim podejściu do wiary. Przyznał, że zbliżenie się z Bogiem odmieniło jego życie.

"Chodziło o walkę ze słabościami, z rzeczami, które przeszkadzały mi w życiu. Słabości te udało mi się przezwyciężyć, też bardzo szybko. Jakby ktoś odłączył wtyczkę we mnie, nacisnął guzik i mnie naprawił. Zostałem oczyszczony" – powiedział artysta.

Gospodarz programu "Jaka to melodia?" wspomniał także o odmawianiu Nowenny Pompejańskiej. Prezenter TVP jest zapewnił, że to właśnie regularna modlitwa z różańcem pomogła mu znaleźć rozwiązanie wielu problemów, nawet tych finansowych.

"Mieliśmy trudną sytuację w rodzinie. Dom moich dziadków był zasiedlony przez lokatorów, którzy nie chcieli go opuścić. Były sprawy w sądzie. Mocno walczyłem o to, żeby odzyskać majątek po dziadkach. Trwało to latami (...) Jeszcze w trakcie części dziękczynnej zapadł wyrok eksmisyjny. Sprawa wyprostowała się w ciągu kilku dni, a ciągnęła się latami" – oznajmił.

Modlitwa okazała się dla gwiazdora TVP także kojącym i wspierającym elementem po rozstaniu z ukochaną, Anną Tarnowską, z którą tworzył związek przez kilka lat.

"Było pod górę, a wtedy zły duch działał tak, żebym nie mógł przez to przejść i pokonać własnych słabości. Dzięki modlitwie to się jednak udało. (...) Stałem się lepszym chrześcijaninem" – podkreślił Brzozowski.

Od zapaśnika po gwiazdę TVP - kariera Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski, zanim stał się gwiazdą polskiej sceny muzycznej i twarzą TVP, przez lata trenował zapasy. Ukończył też studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako trener personalny. W 2006 r. zdobył brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w zapasach. Brał udział w meczach Reprezentacji Artystów Polskich. Niestety z powodu kontuzji kręgosłupa musiał przerwać karierę sportową.

Brzozowski rozpoczynał swoją muzyczną drogę w grupie K.Martin, ale prawdziwą rozpoznawalność i decydujący krok w karierze przyniósł mu udział w pierwszej serii "The Voice of Poland" w 2011 roku. Mimo że nie zdobył pierwszego miejsca, po programie jego kariera nabrała rozpędu i zyskał sympatię polskiej publiczności. Jego piosenka "Tak blisko" stała się hitem. Artysta wydał sześć albumów studyjnych.

Od 2017 roku Rafał współpracuje z Telewizją Polską, pełniąc rolę prowadzącego różne teleturnieje i programy rozrywkowe. W latach 2017-2019 razem z Izabellą Krzan prowadził program "Koło Fortuny", a od 2019 roku jest gospodarzem "Jaka to melodia?".

Od 2020 roku widzowie mieli okazję oglądać go również w "The Voice Senior", jak i w innych wydarzeniach organizowanych przez TVP, w tym na "Sylwestrze z Dwójką".

Warto wspomnieć, że Brzozowski reprezentował Polskę podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Pojechał do Rotterdamu z piosenką "The Ride", ale nie udało mu się dostać do finału.

W czerwcu tego roku gwiazdor TVP i wokalista, okazał się zaskakującym zwycięzcą koncertu "Premiery" na 60. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Otrzymał wówczas 60 tys. zł wygranej. – Część pieniędzy wpłacę na jakąś fundację, z którą współpracuję. Staram się takie rzeczy czasami robić. No i są też muzycy, którzy starali się, żeby wywalczyć tę nagrodę. Było ich dużo. Podzielę się nagrodą. Ja nie potrzebuję teraz tego wszystkiego brać dla siebie. To nie było najważniejsze. Ta nagroda nie była najważniejsza – mówił.

Brzozowski jest zadowolony ze swoich zarobków, szczególnie w sezonie zimowo-świątecznym. Jego występy, w tym te organizowane w kościołach, cieszą się sporym zainteresowaniem. Jak podaje serwis radiozet.pl, za pojedynczy koncert otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35 tysięcy złotych brutto.