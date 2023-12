Wojewódzki zaapelował do Latkowskiego. Pozwany przez niego reżyser ucieka przed sądem?

Sylwester Latkowski pokazał w 2020 roku dokumentalny film "Nic się nie stało", w którym opowiedział o seks-skandalach związanych z sopocką "Zatoką sztuki". W produkcji padło wiele znanych nazwisk, w tym Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz pozwał Latkowskiego, jednak ten wciąż nie stawia się w sądzie.

Kuba Wojewódzki pozwał Sylwestra Latkowskiego. Fot. Artur Zawadzki/ REPORTER

Kuba Wojewódzki pozwał Sylwestra Latkowskiego

Sylwester Latkowski nakręcił w 2020 roku film dokumentalny "Nic się nie stało" o "Zatoce Sztuki", w którym skupił się na seksualnych skandalach dotyczących sopockiego lokalu. W dokumencie padło wiele nazwisk znanych osób, które tam bywały, w tym Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz był oburzony filmem i pozwał Latkowskiego.

"Dramat wielu dzieci molestowanych przez Krystiana W., współtwórcy tego miejsca, a także samobójczą śmierć jednego z nich, zamieniłeś na oręż politycznej i światopoglądowej nienawiści. Naraziłeś na publiczny lincz zarówno mnie, jak i tych, których kocham. W imię bezlitosnej propagandy i odwetu. Dla mnie jesteś płatnym medialnym zabójcą" – napisał po premierze Wojewódzki w swoich mediach społecznościowych.

– Stać mnie na to, aby być sk***synem. Stać mnie na to, na środki, które przeznaczę najpierw na sprawę cywilną, a potem karną – powiedział z kolei w Kanale Sportowym.

Jak się okazuje, Latkowski nie stawił się na żadnej rozprawie sądowej. Wojewódzki skomentował to w humorystyczny sposób w swoich mediach społecznościowych.

"Poszukuję byłego współpracownika TVP Sylwestra Latkowskiego, znanego także jako George Lucas filmu dokumentalnego. Od dłuższego czasu ukrywa się przed sądem i policją" – napisał showman. "Sylwku tęsknimy. Jutro kolejna rozprawa. O 12:45" – dodał.

Wojewódzki uderzył w Figurskiego

Przypomnijmy, że niedawno Wojewódzki uderzył w Michała Figurskiego, z którym niegdyś blisko współpracował. Poszło o autobiograficzną książkę Figurskiego "Najsłodszy. Autobiografia pisana kciukiem", w której twierdzi, że Wojewódzki miał romans z jego partnerką.

"Nigdy nie komentuję, ale dziś wyjątek. Michał Figurski wyznał w swojej książce, że powodem naszego medialnego rozbratu był mój romans z jego ówczesną partnerką. G...o wpadło w wentylator. Nie wiem stary, czy gratulować ci dzisiejszej odwagi, czy wczorajszego tchórzostwa" – napisał dziennikarz na Instagramie.

Parę tygodni później Figurski zagościł jednak na kanapie w programie Wojewódzkiego obok Anny Dymnej. Już na wstępie "król TVN-u" obdarował go kaktusem. "Zobacz, on uwielbia świnie podkładać" – powiedział Figurski do Dymnej.

Właściwie przez cały wywiad przerzucali się złośliwostkami. W końcu pojawił się również temat wspomnianej autobiografii. "Ty napisałeś książkę, żeby wszystkim poubliżać. Ja, żeby podziękować" – podsumował Figurski.