C hoć Kuba Wojewódzki ma na karku 60 lat, to formy mógłby pozazdrościć mu niejeden młodzieniaszek. W przyszłym tygodniu ukaże się ostatni odcinek bieżącego sezonu show gwiazdora TVN-u. Dziennikarz postanowił podgrzać atmosferę w sieci. Wyskoczył z ubrań, by zachęcić widzów do oglądania.





Ludzie zrobili wielkie oczy, widząc to zdjęcie. Wojewódzki zapozował nago!

Joanna Stawczyk

Choć Kuba Wojewódzki ma na karku 60 lat, to formy mógłby pozazdrościć mu niejeden młodzieniaszek. W przyszłym tygodniu ukaże się ostatni odcinek bieżącego sezonu show gwiazdora TVN-u. Dziennikarz postanowił podgrzać atmosferę w sieci. Wyskoczył z ubrań, by zachęcić widzów do oglądania.