Z jednej strony seks jest tak ważną sferą intymnych relacji, że z każdej strony słyszymy zachęty do eksperymentowania. "Przerwij rutynę, spróbuj nowej pozycji, podkręć ją/go w łóżku!". Z drugiej strony niektóre zabawy, pieszczoty i fantazje mogą skończyć się źle, bo są zdecydowanie tylko dla odważnych. Ale ci, którzy podejmą wyzwanie, mogą równie dobrze być zachwyceni. Oto 5 łóżkowych wyzwań nie dla amatorów.

Seks-zabawy tylko dla odważnych. 5 łóżkowych wyzwań Fot. Pexels

5 zabaw seksualnych tylko dla odważnych

Dogging

Jeśli słowo dogging kojarzy ci się z pozycją seksualną "na pieska", to nie do końca się mylisz. Dogging nazywany bowiem bywa "publiczną pozycją na pieska", ale w zjawisku tym nie chodzi o rodzaj pozycji, ale o uprawianie seksu na widoku publicznym, niczym zwierzęta, które nic nie robią sobie z ciekawskiego wzroku, gdy nawiedzi je chuć.

Dla pewnej grupy osób możliwość bycia przyłapanym jest rzeczywiście niezbędna do zaspokojenia potrzeb seksualnych. Jest to dla nich rodzaj ekshibicjonizmu, wojeryzmu – potrzeba bycia podglądanym, oglądanym lub podglądania.

Są osoby, które osiągają pełnię, gdy ktoś je obserwuje, gdy obserwuje ich partnerów. To daje adrenalinę, wzbudza silne emocje i intensyfikuje doznania. Pewien procent osób jest w stanie osiągnąć orgazm tylko w takiej – niepewnej sytuacji.

Wady i zagrożenia? Bardzo trudne jest znalezienie partnera, który będzie naszą podnietę podzielał, ale jeszcze gorsze mogą być konsekwencje doggingu. Bo "przyłapanym" możemy zostać także przez policjantów i otrzymać mandat.

Albo, co gorsza, stać się gwiazdami internetu. Co jakiś czas piszemy o jakiejś parze, której publiczne amory trafiły do sieci i stały się viralowym wideo...

French tickler

Możliwe, że nigdy w życiu nie słyszeliście nazwy french tickler, ale taką zabawkę mieliście okazję zobaczyć, przynajmniej w internecie. To rodzaj prezerwatywy, ale nie gładkiej, a takiej, która ma na sobie wypustki, kolce, królicze uszy, zdarza się, że cała jest w kształcie zwierzątka czy postaci.

Używa się jej tak jak zwykłej prezerwatywy – wciąga na członka i wprowadza do pochwy przy seksie penetracyjnym. Oczywiście wszelkie udziwnienia na tym rodzaju prezerwatywy są wykonane z miękkiego materiału, ale nadal mogą wywołać u kobiety dyskomfort, otarcia czy ból. Osoby, które testowały french ticklery często nie kryją rozczarowania tą niebezpieczną zabawką.

– Ani ja, ani partner nie mieliśmy żadnych "wow" doznań. A przy intensywnym seksie mogłoby być niewygodnie, a nawet boleć. Penis w przebraniu wygląda zabawnie, ale poza tym nie polecam – mówi mi znajoma, która miała okazję french ticklera dostanego w prezencie testować. Ale kto wie – może akurat wy znajdziecie na nie zastosowanie?

Wibrator sterowany przez partnera

Zabawka erotyczna sterowana przez partnera może być nie lada wyzwaniem. Chodzi dokładnie o wibrator do użytku wewnętrznego w kształcie jajeczka, który kobieta aplikuje do pochwy, niczym tampon.

Zabawka ma wiele funkcji wibracji, różne tryby i moce, które kontroluje się przy pomocy pilocika. Cała sztuczka polega na tym, że pilot dostaje partner i używa go, gdy para jest w miejscu publicznym.

Wyobrażasz sobie sytuację, w której siedzisz ze swoją partnerką w restauracji, patrzysz jej głęboko w oczy i naciskasz guzik, który sprawia, że bez twojego dotyku, zaczyna na twoich oczach odczuwać seksualną rozkosz? Z jednej strony – podniecające.

Z drugiej strony – jeśli nie ufacie sobie wystarczająco, nagłe drażnienie może skończyć się nieporozumieniem albo... przeżywaniem przyjemności na oczach wszystkich dookoła. Odważni nawet nie sprawdzają działania zabawki w domu, a testują ją gdzieś, gdzie trudno będzie przewidzieć reakcje swoje i otoczenia.

Wspólne oglądanie porno

O ile samodzielne oglądanie porno bywa uznawane często za nielojalne, a według niektórych należy nawet do kategorii mikro-zdrad, o tyle wspólne oglądanie porno nazywane bywa rodzajem gry wstępnej.

Wiele par uważa, że wspólne oglądanie miłosnych igraszek innych osób jest podniecające, można przy okazji porozmawiać o własnych fantazjach, czy próbować odegrać scenę widzianą w filmie. Jeśli swojego partnera już znamy.

W przeciwnym razie może okazać się, że partner/partnerka będzie zazdrosny o sceny widziane na ekranie, a nawet zacznie porównywać się do aktorów, na swoją niekorzyść.

Nagle zadane pytanie "czy ona/on podoba ci się, czy ma lepsze ciało niż ja?" może być albo wstępem do pikantnej rozmowy albo... realnym wyrzutem kogoś, komu jest przykro. Takie nieporozumienie może doprowadzić do emocjonalnego konfliktu.

Lepiej dobrze poznaj granice partnera, zanim zaproponujesz mu wspólne oglądanie filmów dla dorosłych. Poza tym nie zapominajmy o niebezpieczeństwach oglądania porno.

Seks analny

Seks analny uprawiany bez porozumienia i znajomości zasad może być bardzo bolesny i niebezpieczny dla zdrowia. Dlatego to rodzaj zabawy do wprowadzenia, gdy naprawdę chcą jej obydwaj partnerzy i są w tym temacie wyedukowani. Nie wystarczy lubrykant –warto zacząć od stymulacji tych okolic korkami analnymi i specjalnymi zabawkami, następnie powoli przesuwać granice.

Ale fizyczne przygotowanie to tylko jedna strona medalu – w tej zabawie kluczowe jest zaufanie i delikatność, że mężczyzna nie wykona ruchów frykcyjnych zbyt szybko, gwałtownie czy bez zgody partnerki/partnera. Dlatego to zabawa nie tylko dla odważnych, ale też otwartych i świadomych swoich granic partnerów.