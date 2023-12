W ystarczy wiedzieć, gdzie dotknąć, co nacisnąć i jak to zrobić, by osiągnąć rozkosz. A ponieważ swoje strefy erogenne możesz odkrywać sama, podpowiadamy, gdzie skierować uwagę podczas masturbacji.





Nie tylko punkt G przyniesie ci wiele radości. Sama możesz znaleźć punkty A, O i U

redakcja naTemat

Wystarczy wiedzieć, gdzie dotknąć, co nacisnąć i jak to zrobić, by osiągnąć rozkosz. A ponieważ swoje strefy erogenne możesz odkrywać sama, podpowiadamy, gdzie skierować uwagę podczas masturbacji.