Niebezpieczna aura nadchodzi do Polski. Zanim zrobi się ciepło, czeka nas coś jeszcze

Nadchodzi ocieplenie – informuje IMGW, które wydało szczegółową prognozę pogody na najbliższy tydzień. Jak wynika z relacji synoptyków, zmiana nadejdzie stopniowo i poprzedzona będzie niebezpieczną aurą. Co to oznacza?

W najbliższych dniach do Polski wkroczy stopniowe ocieplenie, jednak poprzedzone ono będzie niebezpieczną pogodą, która w weekend obejmie obszar całego kraju – podaje w swojej tygodniowej prognozie pogody IMGW. Jak podają synoptycy, okres opadów śniegu w Polsce wcale się nie skończył, ale te będą różniły się od wcześniejszych.

Grudzień 2023 – pogoda nas nie będzie rozpieszczać

Już nie śnieżna kołderka, lecz twardy, marznący śnieg, który z czasem będzie przeradzał się w deszcz, marznący przy ziemi – zdecydowanie na to powinniśmy być gotowi w najbliższych dniach. Opady będą w pierwszej kolejności pojawiać się na zachodzie kraju i od tej strony Polski nadejdzie też zmiana. Śnieg przerodzi się w deszcz, który powodować będzie gołoledź.

To szalenie niebezpieczne zjawisko, które jest przyczyną licznych wypadków samochodowych. Często cierpią jednak też piesi, który wywracają się na chodnikach, ulicach i posesjach, wywołując tym u siebie często poważne urazy w tym złamania.

Grudzień 2023. Wiadomo, kiedy ocieplenie

Paskudna i surowa aura potrzyma nas do końca niedzieli. Po weekendzie z temperaturami oscylującymi w całym kraju w okolicach 0 st. C, słupki rtęci zaczną piąć się w górę i - jak na grudzień - osiągną całkiem wysokie wartości.

Od poniedziałku wyraźnie cieplej, na zachodzie kraju nawet do 7-8 st. C, ale zacznie nasilać się wiatr, który chwilami będzie porywisty, a we wtorek na północnym zachodzie kraju może osiągać w porywach 65 km/h – podają synoptycy IMGW.

We wtorek nadal dużo chmur z opadami deszczu. Deszcz ze śniegiem, który możliwy jest na Suwalszczyźnie, będzie zresztą zapowiedzią kolejnego ochłodzenia. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na zachodzie.

Cały czas towarzyszył będzie nam także słaby i umiarkowany wiatr, porywisty na północnym zachodzie (do 65 km/h).

Ochłodzenie poczujemy wyraźnie w czwartek. Na południu i zachodzie kraju będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci znowu spadną poniżej zera, ale minimalnie do –1 st. C na północnym wschodzie. Na zachodzie nadal na plusie, do +4 st. C.

Białe Boże Narodzenie 2023? To możliwe

Jak wynika z dalszych, długoterminowych prognoz synoptyków, nie jest wykluczone, że w następnym tygodniu, w którym czeka nas przecież Boże Narodzenie, ochłodzenie będzie na tyle duże, że pojawią się także opady śniegu.

Z prognoz synoptyków IMGW wynika, że jeśli w następnych tygodniach ma posypać, to właśnie wtedy. Jest zatem spore prawdopodobieństwo, że w 2023 r. nie tylko mikołajki były białe, a śnieżna może być również wigilia i kolejne świąteczne dni.