"Chłopi" powalczą o więcej niż jedną nominację do Oscara. Ogłoszono pierwsze listy

Film animowany "Chłopi" zachwyca swoim wyglądem i muzyką, ale też budzi niemałe kontrowersje. Jeden z producentów polskiego kandydata na Oscara ujawnił, że rodzima produkcja znalazła się na shortlistach Amerykańskiej Akademii Filmowej w dwóch kategoriach. Twórcy zgłosili ją aż do pięciu kategorii.

"Chłopi" powalczą o dwie nominacje do Oscara

"Chłopi" to polski kandydat do Oscara w kategorii "najlepszego filmu międzynarodowego", który wyreżyserowali DK Welchman i Hugh Welchman (twórcy nominowanego od Oscarów i Złotych Globów "Twojego Vincenta" z 2017 roku).

W rozmowie z Gazeta.pl producent "Chłopów" Sean Bobbitt oznajmił, że twórcy zgłosili film do aż pięciu oscarowych kategorii. – Po ogłoszeniu, że jesteśmy polskim kandydatem do Oscara, wskoczyliśmy na listę faworytów do tak zwanej shortlisty (red. - krótkiej listy kandydatów na nominacje) – zdradził.

Oprócz kategorii filmu nieangielskiego "Chłopi" mają szansę na zdobycie również nominacji za "najlepszą animację".

Przy najnowszym dziele Welchmanów pracowało ponad 100 malarzy – dzięki ich talentowi w ciągu 200 tys. godzin udało się stworzyć obrazy olejne inspirowane twórczością Józefa Chełmońskiego (obrazy "Babie lato" i "Bociany"), którymi zastąpiono zwykłe klatki w filmie.

Po premierze w mediach społecznościowych pojawiły się kontrowersje związane z warunkami pracy malarzy, którzy - zgodnie z doniesieniami "Wyborczej" - byli zatrudnieni na umowę o dzieło. "Mocno sugerowali, by przychodzić na siódmą rano albo zostać na noc i pracować. Niektórzy tak robili. Jedna malarka spała w studiu na karimacie" – czytamy w tekście zatytułowanym "Za miskę ryżu".

Pracę malarzy poprzedził jednak plan zdjęciowy z udziałem prawdziwych aktorów. W roli Jagny wystąpiła Kamila Urzędowska ("Żmijowisko"), w roli Antka Boryny - Robert Gulaczyk ("Twój Vincent"), zaś jako Macieja Borynę zobaczymy Mirosława Bakę ("Krótki film o zabijaniu").

W obsadzie znaleźli się również Julia Wieniawa ("W lesie dziś nie zaśnie nikt"), Maciej Musiał ("Rodzinka.pl"), Sonia Bohosiewicz ("Inni ludzie") oraz Ewa Kasprzyk ("Kogel-mogel").

