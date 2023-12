Posiadłość Zbigniewa Bońka w Rzymie robi wrażenie! 200 metrów, basen i mnóstwo obrazów

Zbigniew Boniek pozostaje jednym z najbardziej wpływowych ludzi w świecie piłki nożnej, nie tylko na poziomie krajowym. Obecnie pełni funkcję wiceprezydenta UEFA. Polska legenda futbolu żyje na co dzień w Rzymie, gdzie może poszczycić się imponującym mieszkaniem w eleganckiej kamienicy, zlokalizowanej w pobliżu parkowego wzgórza Villa Borghese.

Zbigniew Boniek jest postacią szeroko znaną wśród fanów piłki nożnej, szczególnie za swoje osiągnięcia jako zawodnik. Urodzony w Bydgoszczy, swoją karierę na murawie rozpoczął w młodzieżowej drużynie Zawiszy Bydgoszcz.

Niedługo potem dołączył do Widzewa, gdzie szybko stał się gwiazdą polskiej ligi. Po siedmiu latach gry w Łodzi, przeniósł się do Włoch, grając najpierw w Juventusie, a później w AS Roma, gdzie w swoim dorobku miał między innymi Puchar Europy.

W 1982 roku Boniek odniósł sukces z reprezentacją Polski, zdobywając brązowy medal na mistrzostwach świata w Hiszpanii. Po zakończeniu kariery zawodniczej próbował sił w roli trenera w takich klubach jak Lecce i Bari, jednak nie osiągnął statusu wybitnego szkoleniowca.

Jako selekcjoner reprezentacji Polski prowadził zespół w zaledwie pięciu meczach. W latach 2012-2021 pełnił rolę prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, odnosząc w tej roli duże sukcesy. Dwa lata temu objął stanowisko wiceprezesa UEFA.

Boniek, choć przez lata związany z Polską, od dłuższego czasu zamieszkuje w Rzymie razem ze swoją żoną Wiesławą. W tym roku para obchodziła 47. rocznicę ślubu. 67-latek, wraz z małżonką, wychował trójkę dzieci - Karolinę, Kamilę i Tomasza, co sprawia, że ich włoska willa często tętni życiem dzięki obecności licznych wnuków.

Ma już ich sześcioro: Mateo (ur. 2004), Giulię (ur. 2006), Emmę Catterinę (ur. 2015), Biankę (ur. 2020 r.), Jakuba (ur. 2020 r.) oraz Filipa (ur. 2022 r.). Kilka miesięcy temu pochwalił się, że już wkrótce doczeka się siódmego wnuka.

Były prezes PZPN nie ukrywa w mediach społecznościowych swojej radości z czasu spędzanego z rodziną.

Jako doświadczony zawodnik, trener i działacz międzynarodowy, Boniek cieszył się zawsze solidnymi zarobkami. Jego roczne wynagrodzenie z tytułu funkcji wiceprezesa UEFA wynosi około 250 tysięcy euro.

Dzięki temu mógł zainwestować w różne projekty, w tym w nieruchomości i rentowną stajnię koni. Dzięki swoim dochodom, były selekcjoner pozwolił sobie na luksusową rezydencję.

W mediach społecznościowych Boniek często dzieli się zdjęciami swojej włoskiej willi. Jego 200-metrowe mieszkanie w kamienicy znajduje się niedaleko parku Villa Borghese. Kiedy pogoda sprzyja, cała rodzina chętnie odpoczywa i biesiaduje nad basenem.

Dom jest w przestronny: z dużym salonem, czterema sypialniami, dwiema łazienkami. Zachwyca architektonicznymi detalami oraz kamieniem w wykończeniu. W otoczeniu willi są malownicze parki i urokliwe architektoniczne elementy.

Wnętrze domu Bońka jest pełne obrazów, które nadają charakteru i uroku poszczególnym pokojom. Jego willa łączy przytulność z elegancją. W sąsiedztwie znajduje się klub tenisowy, gdzie były zawodnik Juventusu ochoczo spędza czas.