Marmurowe blaty, podłogi i złote krany. Tak mieszka Izabela Janachowska

Weeding plannerka oraz prezenterka Izabela Janachowska razem ze swoim mężem Krzysztofem Jabłońskim i 3-letnim synkiem Christopherem przeprowadziła się ostatnio do innego apartamentu. Tak wyglądają wnętrza ich nowego "gniazdka".

Izabela Janachowska z mężem i synkiem przeprowadziła się ostatnio do nowego mieszkania. Fot. You Tube / Izabela Janachowska

Izabela Janachowska z mężem już od dłuższego czasu przymierzała się do wyprowadzki. Parę blokował remont

Udało się jednak skończyć go niedługo przed Bożym Narodzeniem i święta spędzili już w nowym lokum

Jak wygląda mieszkania znanej prezenterki? Nie brakuje marmuru oraz złotych dodatków

Tak mieszka Izabela Janachowska

Na youtubowym kanale "Wedding dream - Izaleba Janachowska" pojawiła się świeża publikacja, w którym gwiazda nagrała swój "typowy dzień". Przy okazji pokazała fanom, jak wygląda jej nowo wyremontowany apartament.

W kuchni Janachowska z mężem postawili na pokaźnych rozmiarów wyspę z marmurem na blacie. W oczy rzucają się też nowoczesne, ciemne szafki na całej powierzchni ściany oraz imponujących rozmiarów złoto-biały żyrandol.

Okazało się, że jedna z "szafek" to zabudowana lodówka na wina. Tuż obok niej znalazło się miejsce na szklaną witrynę z kieliszkami. Z przestronnej kuchni można przejść prosto do jadalni, w której również nie brakuje marmuru. Jest on tam zarówno na ścianach, jak i stole. Wnętrze nieco "ocieplają" welurowe krzesełka.

Z kolei salon jest urządzony w jasnych kolorach. Dwie duże kanapy, okrągły stolik kawowy oraz okazały obraz w stylu sztuki nowoczesnej, to główne elementy tego pomieszczenia.

Natomiast z łazienki w mieszkaniu Janachowskiej aż bije luksusem. Złote krany, marmurowe szafki to tylko niektóre elementy nadające wyjątkowy klimat temu wnętrzu. Z dodatkowej łazienki z wanną gwiazda może korzystać tuż po przebudzeniu, bo znajduje się ona za przeszkloną szybą przy sypialni.

Eksperta ślubna ma również miejsce, gdzie spokojnie może się pomalować. Lustro podświetlane ledowym paskiem, pod tym szafka z dużymi szufladami i krzesełko na kółkach, to kącik specjalnie dla niej. Swoje biuro z ciemnym biurkiem i dużą ilością regałów ma też w mieszkaniu Krzysztof Jabłoński.

Jak Janachowska została gwiazdą telewizji i znaną wedding plannerką?

Izabela Janachowska jest dziś jedną z najpopularniejszych prezenterek w telewizji. Przed laty to jednak taniec był jej głównym zajęciem. Została wielokrotną Mistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich i standardowych.

Szersza publiczność usłyszała o niej poprzez udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie jako tancerka partnerowała gwiazdom przez cztery edycje programu. Tańczyła w parze m.in. z Radosławem Majdanem, Zbigniewem Urbańskim czy Rafałem Brzozowskim.

Potem jednak z powodu kontuzji musiała przerwać karierę taneczną. Wtedy rozpoczęła pracę w całkiem innym charakterze. Dzięki intensywnym przygotowanym do dnia, w którym miała wyjść za mąż za Krzysztofa Jabłońskiego, poczuła smykałkę do branży weselnej.

Założyła bloga w tej tematyce. Zaczęła pojawiać się także w programach ślubnych TVN Style (teraz w Polsacie). I tak stała się najsłynniejszą wedding plannerką w Polsce. Rozwijając swój ślubny biznes, w międzyczasie została też prowadzącą "Tańca z gwiazdami".