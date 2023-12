Rozdano "growe Oscary". Tytuł najlepszej gry roku nie powinien nikogo dziwić

W czwartek (7 grudnia) nadszedł moment, na który co roku czekają gracze. Nagrody Game Awards 2023 zostały przyznane. W wielu kategoriach walka była niezwykle zacięta, ale statuetkę wieczoru dla najlepszego tytułu - bez żadnego zaskoczenia - wręczono Larian Studios za Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 zdobył statuetkę Gry Roku podczas gali Game Awards 2023 (LISTA ZWYCIĘZCÓW). Fot. kadr z gry Baldur's Gate 3

Game Awards 2023 - lista zwycięzców

Nagroda w kategorii "Game of the Year" powędrowała zasłużenie do Baldur's Gate 3, kontynuacji słynnej gry RPG bazującej na zasadach i świecie "Dungeons & Dragons". Oprócz tego Larian Studios zabrało ze sobą do domu jeszcze pięć statuetek: najlepszy występ (dla Neila Newbona za rolę Astariona), najlepsze wsparcie społeczności, najlepsze RPG, najlepszy multiplayer i nagroda "Players' Voice".

"W przypadku gry studia Larian, które wprowadza nowe standardy w gamedevie, i droga zachwyca, i drużyna jest niczego sobie. Następca kultowego tytułu RPG zasługuje na wszelkie laury, ponieważ jego twórcy wzięli sobie do serca uwagi graczy. Bez nich nowa przygoda w Faerûnie nie byłaby tak doskonała. (...) Baldur's Gate 3 udowadnia, że najlepsze gry rodzą się z pasji i z poszanowania do graczy" – czytamy w recenzji naTemat.

Laureatami Game Awards 2023 zostali także m.in. Alan Wake 2, Final Fantasy 16, Cyberpunk 2077 i Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Oto jak prezentuje się tegoroczna lista zwycięzców:

Gra roku

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3 - ZWYCIĘZCA

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza reżyseria

Alan Wake 2 - ZWYCIĘZCA

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza narracja

Alan Wake 2 - ZWYCIĘZCA

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy 16

Marvel's Spider-Man 2

Najlepszy kierunek artystyczny

Alan Wake 2 - ZWYCIĘZCA

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza ścieżka dźwiękowa / muzyka

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16 - ZWYCIĘZCA

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsze udźwiękowienie

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Hi-Fi Rush - ZWYCIĘZCA

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Najlepszy występ

Ben Starr - Final Fantasy 16

Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd - Alan Wake 2

Neil Newbon - Baldur's Gate 3 - ZWYCIĘZCA

Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2

Nagroda "Games for Impact"

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia - ZWYCIĘZCA

Terra Nil

Venba

Najlepsza rozwijana gra

Apex Legends

Cyberpunk 2077 - ZWYCIĘZCA

Final Fantasy 14

Fortnite

Genshin Impact

Najlepsza gra niezależna

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars - ZWYCIĘZCA

Viewfinder

Najlepszy debiut gry niezależnej

Cocoon - ZWYCIĘZCA

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Najlepsza gra mobilna

Final Fantasy 7: Ever Crisis

Honkai: Star Rail - ZWYCIĘZCA

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

Najlepsze wsparcie społeczności

Baldur's Gate 3 - ZWYCIĘZCA

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Destiny 2

Final Fantasy 16

No Man's Sky

Najlepsza gra VR/AR

Gran Turismo 7

Humanity

Horizon: Call of the Mountain

Resident Evil Village - ZWYCIĘZCA

Synapse

Nagroda "Innovation in Accessibility"

Diablo 4

Forza Motorsport - ZWYCIĘZCA

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Najlepsza gra akcji

Armored Core 6: Fires of Rubicon - ZWYCIĘZCA

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Najlepsza gra akcji / przygodówka

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - ZWYCIĘZCA

Najlepsze RPG

Baldur's Gate 3 - ZWYCIĘZCA

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Najlepsza bijatyka

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 - ZWYCIĘZCA

Najlepsza gra rodzinna

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder - ZWYCIĘZCA

Najlepsza gra sportowa / wyścigówka

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport - ZWYCIĘZCA

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motofest

Najlepsza gra strategiczna

Advanced Wars 1+" Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4 - ZWYCIĘZCA

Najlepszy multiplayer

Baldur's Gate 3 - ZWYCIĘZCA

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Najlepsza gra esportowa

Counter-Strike 2

Dota 2

Leage of Legends

PUBG Mobile

Valorant - ZWYCIĘZCA

Najbardziej wyczekiwana gra

Final Fantasy 7 Rebirth - ZWYCIĘZCA

Hades 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Najlepsza adaptacja gry

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us - ZWYCIĘZCA

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Nagroda "Players' Voice"

Baldur's Gate 3 - ZWYCIĘZCA

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards to jedno z najistotniejszych dorocznych wydarzeń dla twórców gier. Ceremonia wręczenia nagród odbywa się w Los Angeles od 2014 roku. Dotąd laureatami kategorii "Gra Roku" zostały m.in. Dragon Age: Inkwizycja (2014), Wiedźmin 3: Dziki Gon (2015), Overwatch (2016), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), God of War (2018), Sekiro: Shadows Die Twice (2019), The Last of Us Part II (2020) i It Takes Two (2021) i Elden Ring (2022).

Podczas gamingowego eventu rozdawane są nie tylko statuetki - wytwórnie prezentują także zapowiedzi swoich najnowszych gier.

