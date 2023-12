Serial na podstawie Cobena już niebawem na Netfliksie. Kiedy obejrzymy "Już mnie nie oszukasz"?

Już w styczniu miłośnicy Harlana Cobena będą mogli obejrzeć na platformie Netflix nowy serial na postawie jednej z jego powieści. "Już mnie nie oszukasz" to thriller, który zapewni widzom wiele emocji - w sam raz na nowy rok.

Netflix pokazał zwiastun serialu na podstawie Harlana Cobena. Fot. materiał prasowy / Netflix

Nowy serial na podstawie Harlana Cobena (TRAILER)

"Już mnie nie oszukasz" to serial z gatunku thrillera opowiadający o losach Mayi (w tej roli angielska aktorka Michelle Keegan z "Brassic"), która po brutalnym morderstwie męża próbuje ułożyć sobie życie. W obawie przed wszelkim niebezpieczeństwem wdowa montuje w sypialni swojej córeczki kamerę. Pewnego razu postanawia sprawdzić, jak pod jej nieobecność bawi się pociecha. Okazuje się, że jej dziecko odwiedza mężczyzna podobny do zmarłego Joego. W międzyczasie w sprawie śmierci partnera Mayi prowadzone jest śledztwo.

W obsadzie produkcji, która już 1 stycznia przyszłego roku zadebiutuje w ofercie Netfliksa, widzimy takie nazwiska jak Richard Armitage ("Obsesja" i "Hobbit: Tam i z powrotem"), Adeel Akhtar ("Łasuch"), Joanna Lumley ("Absolutnie fantastyczne" i "Wilk z Wall Street"), Emmett J. Scanlan ("Peaky Blinders") oraz Dino Fetscher ("Paranoid").

Nadchodzący serial powstał na podstawie powieści Harlana Cobena o tym samym tytule, która ukazała się w marcu 2016 roku. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków. Zdjęcia rozpoczęły się w Manchesterze w Anglii w lutym, a zakończyły w sierpniu 2023 roku.

Końcówka 2023 roku na Netfliksie

Netflix zadbał o to, żeby pod koniec roku subskrybenci mieli w czym wybierać. Fani serialu o brytyjskiej rodzinie królewskiej doczekają się finałowych odcinków "The Crown", a na entuzjastów kina akcji będzie czekać space opera "Rebel Moon" w reżyserii Zacka Snydera ("Liga Sprawiedliści"). A to jeszcze nie koniec – na platformie pojawi się również serial o polskich szlachcicach.

"1670" inspirowany jest konwencją znanych produkcji komediowych takich jak "The Office" czy "Co robimy w ukryciu?". Jego bohaterem będzie ekscentryczny szlachcic, który stawi czoło konfliktom z chłopami, a także własną rodziną.

W przerysowanym portrecie polskiej szlachty zobaczymy: Bartłomieja Topę, Katarzynę Herman, Martynę Byczkowską, Michała Balickiego i Michała Sikorskiego.

W serialu występują również wcielający się w chłopa Macieja Kirył Pietruczuk oraz Dobromir Dymecki (chwilowo pozbawiony ziemi, czystej krwi szlachcic w szóstym pokoleniu, Bogdan).