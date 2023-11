Twórcy "Star Wars" nie chcieli takiego filmu. "Rebel Moon" ma być kosmicznymi "Siedmioma samurajami"

Zuzanna Tomaszewicz

O glądając zwiastun "Rebel Moon", nie sposób nie zauważyć, że ma on w sobie elementy wprost stworzone pod uniwersum "Gwiezdnych wojen". Jak się okazuje, Lucasfilm miały odrzucić pomysł Zacka Snydera. Skorzystał więc na tym sam Netflix. Nadchodząca seria filmów akcji w klimacie space opery ma zadatki na to, by stać się największym hitem platformy. Oto wszystko, co o nim wiemy.