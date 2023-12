Jest decyzja ws. zerowego VAT-u na żywność. Oto co nas czeka w styczniu

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w Dzienniku Ustaw opublikowano podpisane przez ministra finansów rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność. "To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" – chwalił w mediach społecznościowych premier. Przepisy wejdą w życie od 2024 r.

Morawiecki zdecydował ws. zerowego VAT na żywność. Oto co nas czeka w styczniu Fot. Pawel Wodzynski/East News

W sobotę (9.12) premier Mateusz Morawiecki przekazał na platformie "X", że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność. "Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie 0 proc. VAT na żywność" – napisał szef rządu. "To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" – dodał.

Morawiecki zaskoczył w Sejmie

W czwartek pisaliśmy w naTemat o powszechnym zaskoczeniu, jakie wywołało niespodziewane przywołanie przez premiera tematu zerowej stawki VAT na żywność. Podczas obrad Sejmu Morawiecki wszedł na mównicę i ogłosił, że zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony.

Obecnie podstawowe artykuły spożywcze kosztują mniej w wyniku wprowadzenia tzw. zerowego VAT-u na żywność. Mechanizm ten, zgodnie z przyjętym prawem, miał obowiązywać do końca 2023 roku.

– Trzeci punkt to zerowy VAT na żywność. Słyszałem tutaj z tej izby, że gdybyśmy chcieli naprawdę to zrobić, to przyjęlibyśmy rozporządzenie. Zdecydowałem, że jutro lub pojutrze podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAT na żywność – deklarował w środę premier.

Zerowy VAT na żywność przedłużony

Podpisane przez ministra finansów Andrzeja Kosztowniaka rozporządzenie przedłużające zerową stawkę VAT na żywność, zostało wprowadzone w ramach "tarczy antyinflacyjnej" w lutym 2022 r.

Jak dodaje Onet, dotychczasowe przepisy miały funkcjonować do końca tego roku. Wraz z najnowszym rozporządzeniem zerowy VAT na żywność będzie obowiązywać do 31 marca 2024 r.

Zerowy VAT na żywność do końca marca

Projekt przedłużenia zerowego VAT trafił do Sejmu 20 listopada. Wnieśli go posłowie PiS. W nagraniu w mediach społecznościowych premier oskarżył wówczas nową sejmową większość, że nie zajmuje się "ważnymi dla Polaków sprawami". Wśród takich spraw wymienił: wakacje kredytowe, zamrożenie cen energii oraz wspomniany zerowy VAT na żywność.

– Ustawa o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 r. jest gotowa, ale nowa większość sejmowa ma problem z jej przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu – tłumaczył w środę (6.12) premier w nagraniu.

Czytaj także: https://natemat.pl/529603,pis-upomina-sie-o-wilanow-i-jagodno-zaskakujaca-reakcja-szymona-holowni