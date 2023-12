PiS upomina się o Wilanów. Rozbrajająca reakcja Hołowni w Sejmie

Nina Nowakowska

P oseł Zbigniew Kuźmiuk wnosił w imieniu PiS o przerwę i uzupełnienie sejmowego porządku obrad o rządowy projekt ustawy dotyczący wakacji kredytowych. – Co państwo powiecie mieszkańcom Wilanowa i Jagodna – grzmiał z mównicy Kuźmiuk, utyskując nad losem młodych kredytobiorców. Zdziwiony Hołownia "jako obywatel" zapytał więc posła "co stało na przeszkodzie, by uchwalić ten projekt wcześniej?".