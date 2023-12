"Europejskie Oscary" rozdane. "Zielona granica' Holland bez żadnej nagrody

Europejskie Nagrody Filmowe zostały rozdane po raz 36. w sobotę w Berlinie. Wielką wygraną była francuska "Anatomia upadku", która otrzymała "europejskiego Oscara" m.in. w głównej kategorii. "Zielona granica" Agnieszki Holland tym razem nie została wyróżniona żadną statuetką.

Europejskie Nagrody Filmowe. "Zielona Granica" Agnieszki Holland przegrała. Fot. Artur Szczepański/ REPORTER

Europejskie Nagrody Filmowe rozdane

"Anatomia upadku" Justine Triet ("Sybilla") była nominowana w czterech kategoriach (w tym najważniejszej dla Najlepszego europejskiego filmu roku) i zgarnęła statuteki w każdej. Poza wspomnianą, kryminał Triet otrzymał również "europejskie Oscary" dla Najlepszej europejskiej aktorki roku (Sandra Hüller), Najlepszej europejskiej reżyserki roku (Justine Triet) oraz Najlepszego europejskiego scenarzysty roku (Arthur Harari, Justine Triet).

Poza tym jeszcze przed sobotą ogłoszono, że film został wyróżniony za montaż oraz otrzymał nagrodę europejskich uniwersytetów. W sumie więc "Anatomia upadku" dostała pięć "europejskich Oscarów".

"Gdy spokojne życie rodziny we francuskich Alpach przerywa tragedia, a żonę podejrzewa się o zabójstwo męża, ich pozornie szczęśliwy związek zostaje poddany wnikliwej – i brutalnej – wiwisekcji" – czytamy w opisie polskiego dystrybutora filmu.

Oto pełna lista nagrodzonych:

Europejski film: "Anatomia upadku"

Europejski dokument: "Siostrzeństwo świętej sauny"

Europejski reżyser: Justine Triet - "Anatomia upadku"

Europejska aktorka: Sandra Hüller - "Anatomia upadku"

Europejski aktor: Mads Mikkelsen - "Bękart"

Europejski scenariusz: "Anatomia upadku"

Europejskie odkrycie - Prix Fipresci (nagroda za pełnometrażowy debiut fabularny): "How to Have Sex"

Europejska animacja: "Pies i Robot"

Europejski Film Krótkometrażowy: "Hardly Working"

Nagroda Młodych Widzów: "Georgie ma się dobrze"

Ogłoszone wcześniej Europejskie Nagrody Filmowe w kategoriach technicznych:

Zdjęcia: "Bękart"

Montaż: "Anatomia upadku"

Scenografia: "La chimera"

Kostiumy: "Bękart"

Charakteryzacja: "Śnieżne bractwo"

Muzyka: "Club Zero"

Dźwięk: "Strefa interesów"

Efekty specjalne: "Śnieżne bractwo"

Nagroda Uniwersytetów Europejskich: "Anatomia upadku"

"Zielona granica" bez "europejskiego Oscara"

"Zielona granica" Agnieszki Holland była nominowana do "europejskich Oscarów" w trzech kategoriach: Najlepszy europejski film roku (Agnieszka Holland, Fred Bernstein, Marcin Wierzchosławski), Najlepszy europejski reżyser roku (Agnieszka Holland) oraz Najlepszy europejski scenarzysta roku (Agnieszka Holland, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Maciej Pisuk).

Przypomnijmy jednak, że dramat Holland o sytuacji na granicy białorusko-polskiej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji zdobył aż cztery statuetki.