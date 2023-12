Niemowlę z licznymi obrażeniami trafiło do szpitala. Policja zatrzymała matkę i jej partnera

11-miesięczna dziewczynka z licznymi obrażeniami ciała, mogącymi powstać w wyniku przemocy, trafiła do szpitala we Wrocławiu. Policja zatrzymała 20-letnią matkę niemowlaka i jej 27-letniego partnera. Funkcjonariusze badają, czy obrażenia dziecka powstały w wyniku przestępstwa i kto był jego sprawcą.

11-miesięczne niemowlę z licznymi obrażeniami w szpitalu. Policja zatrzymała matkę i jej partnera Fot. Max Fleischmann

11-miesięczna dziewczynka została przyjęta do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu ze złamaniami i urazem głowy. Zaniepokojeni obrażeniami dziecka pracownicy zawiadomili policję, która zatrzymała 20-letnią matkę dziecka i jej 27-letniego partnera.

11-miesięczne niemowlę ze złamaniami w szpitalu

Z informacji PAP wynika, że dziewczynkę do szpitala przywiozła matka, mieszkanka powiatu dzierżoniowskiego. Jak wspomina Onet, 20-latka postanowiła zwrócić się po pomoc, gdy zauważyła zeza, którego dostało dziecko.

Po zbadaniu niemowlaka okazało się, że ma rozległe obrażenia, które mogą być efektem przemocy.

Zatrzymano matkę i jej partnera

Podkom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przekazał TVN24, że dziecko przyjęto do wrocławskiej placówki w sobotę ok. godz. 14.

– Zatrzymana została 20-letnia kobieta. Niedługo potem na terenie powiatu dzierżoniowskiego, gdzie mieszka rodzina, został zatrzymany też jej 27-letni partner – dodał policjant.

Okoliczności zdarzenia próbują ustalić służby. Wiadomo, że przesłuchiwani są świadkowie, a matka niemowlęcia razem z partnerem trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Postępowanie w stosunku do opiekunów dziecka zależy od ustaleń biegłych, którzy zbadają w jaki sposób powstały obrażenia dziewczynki.

W rozmowie z PAP rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie nadkom. Marcin Ząbek doprecyzował, że na razie nikomu nie postawiono zarzutów.