"Twój brat mi powiedział...". Te słowa Tuska rozwścieczyły Kaczyńskiego

Donald Tusk został w poniedziałek wieczorem premierem Polski. W swoim pierwszym wystąpieniu od razu zaczął odpierać ataki ostatnich lat i tygodni. Zwrócił się też do samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Tusk zwrócił do Kaczyńskiego. Wspomniał o propagandzie Kurskiego. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Tusk zaczął odpierać ataki. Zwrócił się do Kaczyńskiego

– I ostatnie zdanie, jeśli pozwolicie. Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi. Bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem te "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego – powiedział premier Donald Tusk w Sejmie podczas swojego wystąpienia, kiedy było już jasne, że został nowym szefem rządu.

I dodał: – Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski, po tym co zrobił.

Następnie posłowie demokratycznej większości odśpiewali hymn. Tuż po tym na mównicę wszedł Jarosław Kaczyński.

– Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie. Ale wiem jedno. Pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem – powiedział.

O co chodzi ze słynnym "für Deutschland"?

Przypomnijmy, że słowa "für Deutschland" Tusk wypowiedział na początku 2021 roku. Padły one w filmie, przygotowanym z okazji zjazdu Unii Chrześcijańsko – Demokratycznej (CDU).

Tusk gratulował partii osiągnięć na arenie międzynarodowej. Od tej pory fragment tego filmu był wielokrotnie przytaczany w materiałach "Wiadomości" TVP, aby pokreślić rzekomy związek byłego premiera Polski z Niemcami i pokazać go w negatywnym świetle.

Już wówczas Tusk postanowił zażartować z narracji rządowej propagandy i odniósł się do nazwisk ówczesnych czołowych polityków PiS.

"W sumie to nawet zabawne, że operacji 'für Deutschland' patronują ministrowie Schreiber, Rau, Szefernaker i Müller. Taki gruppenführer Wolf 2.0" – napisał w październiku 2021 roku na Twitterze.

Tusk oficjalnie premierem. Przemówienie

Przypomnijmy jeszcze, co powiedział Tusk w poniedziałek, po tym jak został premierem. – Chcę podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję Polsko, to wspaniały dzień, nie dla mnie, a dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, że jeszcze będzie lepiej, że przegonimy mrok, przegonimy zło. To się stało – zaczął swoje wystąpienie.

I dodał: – Ten 15 października to był dzień wielkiej nadziei. Tym, którzy zaufali, dokonali historycznej zmiany. Bardzo wam dziękuję.

Zwrócił się też do swoich bliskich. – Małgosiu, Kasiu, Michale, mamo. Przeze mnie polityka znowu wdarła się w wasze życie. Inaczej nie mogłem, musiałem wrócić, ale dziękuję też za waszą cierpliwość – powiedział.

Zadeklarował też, że "wszystko razem naprawimy". – Od jutra będziemy mogli naprawiać krzywdy, żeby wszyscy mogli bez wyjątku poczuć się jak w domu. Wasi wyborcy także. To mogę wam obiecać – zwrócił się do Polaków. Sala skandowała tymczasem "Donald Tusk".

We wtorek przed południem nowy premier Donald Tusk wygłosi exposé.