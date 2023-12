Szymon Hołownia odpowiedział na pytanie pracownicy TVP. Fot. You Tube / Sejm RP

11 grudnia w Sejmie za udzieleniem wotum zaufania nowemu gabinetowi Mateusza Morawieckiego zagłosowało jedynie 190 posłów. Aż 266 opowiedziało się przeciw – tak przedstawiały się wyniki, po których podczas niedługiej przerwy Szymon Hołownia porozmawiał z dziennikarzami.

Ewa Karpińska z TVP Info zadała marszałkowi dwa pytania. Pierwsze dotyczyło różnic między nim a Donaldem Tuskiem, a drugie brzmiało: – Trzecia Droga deklaruje zmianę mediów publicznych, czy jest jakaś ustawa zmieniająca, jeżeli jej nie ma, to dlaczego zamierzacie omijać prawo?

– Zamierzamy co? – dopytał Hołownia.

– Omijać prawo – odpowiedziała dziennikarka.

– To ciekawa supozycja, nie wiem, skąd pani ją wzięła – dodał Hołownia.

W odpowiedzi polityk zaznaczył, że zmiany w TVP nastąpią szybko i będą gruntowne.

– Tak (media publiczne – przyp. red.) wymagają natychmiastowej reformy. One zostały w sposób skandaliczny zdefraudowane – bo trudno użyć innego słowa – przez rządy Prawa i Sprawiedliwości – ocenił.

Jest tam

mnóstwo propagandy, mnóstwo jadu, kłamstw

. To się musi skończyć. Dlatego, że media publiczne – może się pani ze mną zgodzić lub nie – to źródło informacji dla ludzi, którzy na tej podstawie podejmują ważne życiowe decyzje, oni muszą dostawać czystą informację, bo z resztą sobie poradzą. Media nie są od tego, żeby mówić, co mają myśleć, w co wierzyć.

Szymon Hołownia