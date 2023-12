– I gdyby nie wy, drodzy państwo, to nie wiem, czy byśmy to (osiem lat rządów PiS – przyp. red.) przetrwali – zaznaczył na zakończenie poniedziałkowych "Faktów" prowadzący Piotr Kraśko. Dziennikarz wrócił się do widzów w specjalnych słowach. Nie krył zadowolenia z tego, co wydarzyło się w polskiej polityce 11 grudnia.





Tego nikt się nie spodziewał. Na zakończenie "Faktów" Kraśko tak zwrócił się do widzów

Weronika Tomaszewska

