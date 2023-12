Skandal w Sejmie! Grzegorz Braun przerwał święto żydowskie i odpalił gaśnicę

Grzegorz Braun z Konfederacji słynie z bardzo kontrowersyjnych zachowań. We wtorek w Sejmie zgasił świece chanukowe. Chanuka to jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Żydów. Braun został po tym incydencie wykluczony z dalszych obrad Sejmu. Będzie też w tej sprawie wniosek do prokuratury. Zapowiedział to marszałek Szymon Hołownia.

Skandal w Sejmie. Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe

We wtorek w Sejmie Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. "Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe" – przekazał na szybko Michał Kołodziejczak z KO. Pokazał też zdjęcia z tego, co się wydarzyło. Z kolei na dostępnych nagraniach widzimy dym wokół świecznika do zapalania chanukowych świec.

– Panie marszałku wysoka izbo, przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne – powiedział w Sejmie po tym incydencie Witold Zembaczyński z KO. I dodał: – Na polskiej ziemi gdzie wydarzył się Holokaust, nie ma miejsca przestrzeni na akty antysemickie.

Braun został wykluczony z obrad. Będzie wniosek do prokuratury

Poseł zawnioskował o wykluczenie Grzegorza Brauna z obrad. Tak też się stało. – Panie pośle Braun. Na podstawie regulaminu Sejmu stwierdzam, że w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które zdecyduje o możliwym ukaraniu pana – poinformował Szymon Hołownia.

Hołownia zapowiedział też zgłoszenie wniosku do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu.

– Chcę wyrazić swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało. To nie powinno mieć miejsca. To jest policzkiem dla polskiego Sejmu, że coś takiego miało miejsce – dodał również marszałek.

W sprawie tego, co się stało, głos zabrała też przyszła ministra równości Katarzyna Kotula.

"Poseł Grzegorz Braun przy użyciu gaśnicy, zgasił w budynku Sejmu, chanukową menorę. To czysty akt nienawiści i antysemityzmu, potwierdzony wypowiedzią posła z mównicy. W Sejmie tej kadencji nie będzie miejsca na takie karygodne zachowania! Składam wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 257 k.k oraz wniosek o ukaranie posła Konfederacji do Komisji Etyki Poselskiej. Zero tolerancji dla nienawiści, rasizmu i ksenofobii!" – czytamy w jej wpisie.

Czym jest święto Chanuka?

Chanuka to w końcu jedno z radośniejszych żydowskich świąt, które upamiętnia zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami i ponowne uświęceni Świątyni. Trwa osiem dni i zaczyna się 25 dnia miesiąca Kislew. Nazwa "chanuka" została nadana dla upamiętnienia faktu, że żydowscy wojownicy odpoczęli, "chanu" po hebrajsku oznacza zakończenie walki. Centralnym obrzędem Chanuki jest zapalanie świec.

Święto rozpoczyna się od wspólnej wieczerzy, podczas której spożywa się tradycyjne potrawy, placki ziemniaczane, faworki i pączki. Na pamiątkę cudu w świątyni przyrządza się jedzenie smażone na oleju i potrawy mleczne, które są związane z postacią Judyty. Są więc serniki, jogurty i śmietana, którą polewa się placki zwane latkes.

W 2023 roku Chanuka trwa od 7 do 15 grudnia. Więcej na ten temat w tekście poniżej.

