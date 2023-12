To ona próbowała powstrzymać szał Brauna z gaśnicą. "Stanęłam mu na drodze"

Magdalena Budzińska-Adamczyk była jedną z uczestniczek wtorkowych uroczystości w Sejmie, które były związane z żydowskim świętem. I to ona próbowała w ostatniej chwili powstrzymać Grzegorza Brauna, kiedy ten ruszył z gaśnicą ugasić zapalone świece chanukowe. Kobieta w rozmowie z dziennikarzami relacjonowała, jak wyglądał ten incydent.

Kobieta próbowała powstrzymać Grzegorza Brauna w Sejmie Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

– To jest mój symbol religijny, mam prawo go bronić, bo żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Nikt nie ma prawa kierować mi w twarz gaśnicy proszkowej – mówiła dziennikarzom Magdalena Budzińska-Adamczyk, z którą rozmawiał w Sejmie m.in. Patryk Michalski z Wirtualnej Polski.

Dalej wyjaśniła, że nagle poseł Grzegorz Braun ruszył z gaśnicą proszkową. – Myślałam, że coś się stało, jestem lekarzem, więc ruszyłam, żeby pomóc. Ale okazało się, że on tą gaśnicą atakuje świecznik ze świecą chanukową – podkreślała.

Jak dodała, to symbol religijny dla niej ważny. – Więc stanęłam mu na drodze, i on wtedy prysnął mi gaśnicą proszkową w twarz – opowiedziała dziennikarzowi WP. – Jesteśmy w Polsce, w XXI wieku. To nie jest 1939 rok – przypomniała.

Braun z gaśnicą i świece chanukowe

Przypomnijmy, że Grzegorz Braun we wtorek w Sejmie zgasił świece chanukowe. Chanuka to jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Żydów. Braun został po tym incydencie wykluczony z dalszych obrad Sejmu.

– Od 17 lat praktykowana była na terenie Sejmu uroczystość odpalenia świecy chanukowej. Chcieliśmy po raz kolejny dać znać, że Polska jest domem wszystkich wyznań – wyjaśniał Hołownia.

– Doszło do hańbiącego incydentu. Pan poseł Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy najpierw zgasił świece chanukowe, zakłócił porządek, później najprawdopodobniej naruszył też cielesność jednej z osób, która próbowała jego szaleńcze zapędy powstrzymać – dodawał marszałek.

Zapadły już pierwsze decyzje dot. ukarania Brauna za jego zachowanie w Sejmie. – Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaki miało do dyspozycji. Zostanie więc ukarany, poza wykluczeniem z obrad, odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku – przekazał Hołownia.