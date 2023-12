"Po co myśmy pytali tyle godzin?!". Tą jedną decyzją Tusk wywołał wściekłość PiS

Łukasz Grzegorczyk

D onald Tusk ponownie zabrał głos w Sejmie. Tym razem premier odniósł się do skandalu z udziałem Grzegorza Brauna. – Był unikatowy moment, że w sprawach najważniejszych czujemy mniej więcej to samo – stwierdził lider Koalicji Obywatelskiej. Nie wdawał się za to w szczegóły dotyczące pytań, które padły do niego w czasie obrad. Podjął w ich sprawie prostą decyzję.