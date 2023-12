G rzegorz Braun z Konfederacji we wtorek w Sejmie zgasił świece chanukowe. Spotkają go za to skandaliczne zachowanie poważne konsekwencje. Braun został już po tym incydencie wykluczony z dalszych obrad Sejmu. Sprawa trafi też do prokuratury.





Skandaliczne wydarzenie w Sejmie. Tak Braun z Konfederacji szalał z gaśnicą [WIDEO]

Natalia Kamińska

Grzegorz Braun z Konfederacji we wtorek w Sejmie zgasił świece chanukowe. Spotkają go za to skandaliczne zachowanie poważne konsekwencje. Braun został już po tym incydencie wykluczony z dalszych obrad Sejmu. Sprawa trafi też do prokuratury.