Kolejna linia lotnicza ogłosiła, że rezygnuje z możliwości wniesienia na pokład darmowego, większego bagażu podręcznego do 10 kg. W najtańszej taryfie pasażerowie będą mogli wnieść na pokład bez dodatkowych opłat bagaż o wadze zaledwie 2 kilogramów.

KM Malta Airlines rezygnuje z darmowego, większego bagażu podręcznego fot. flickr.com / Markus Eigenheer

Z biegiem lat podróżowanie samolotem staje się niestety coraz bardziej skomplikowane. Co rusz kolejne linie lotnicze wprowadzają swoje własne zasady dotyczące bagażu podręcznego, przez co przy planowaniu lotów, szczególnie z przesiadkami, nie jest łatwo zdecydować się, który plecak czy walizkę zapakować, żeby nie zostać obciążonym dodatkową opłatą za nadbagaż.

Choć Parlament Europejski zapowiedział, że chce ujednolicić przepisy dotyczące zarówno wymiarów, jak i wagi darmowego bagażu podręcznego, to w tej chwili są to jedynie plany, a linie lotnicze nadal wprowadzają zmiany w swoich politykach bagażowych.

Do przewoźników, którzy znacznie ograniczą wielkość bagażu podręcznego, dołączyła właśnie firma KM Malta Airlines, która kursuje głównie pomiędzy Wielką Brytanią a Maltą. Do tej pory pasażerowie mogli zabrać ze sobą bezpłatnie na pokład bagaż do 10 kilogramów. Teraz w najtańszej taryfie mają być to zaledwie... 2 kilogramy. W praktyce oznacza to, że możemy zabrać ze sobą co najwyżej ubrania, laptopa lub kosmetyczkę.

KM Malta Airlines planuje wprowadzić zupełnie nowy cennik, w którym zaoferowane zostaną cztery taryfy ekonomiczne, z czego dwie droższe opcje: economy plus i ekonomiczna flex będą zawierały bezpłatny bagaż podręczny.

Pasażerowie, którzy zarezerwują swoje bilety w tańszych taryfach (ekonomiczna i ekonomiczna podstawowa) będą mogli zabrać na pokład jedną małą torbę o maksymalnej wadze 2 kg. Klasa ekonomiczna będzie oferować za dodatkową opłatą możliwość nadania bagażu o wadze do 10 kg, jednak będzie on przewożony w luku bagażowym, a nie w kabinie.

Nowe zasady, które chce przyjąć KM Malta Airlines, są nieco bardziej rygorystyczne, niż w innych liniach lotniczych. Przykładowo, linia Ryanair oferuje możliwość wniesienia na pokład bagażu o wymiarach 40x20x25 cm (przewoźnik nie podaje informacji o maksymalnej wadze), a za dodatkową opłatą, która bywa naprawdę niewielka, możemy wnieść drugą torbę do 10 kg.

Czytaj także: https://natemat.pl/531130,darmowe-bilety-na-loty-ukryte-w-calym-miescie-gdzie-mozna-je-znalezc