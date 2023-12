R uiny zamku Dunamase to jedna z najpopularniejszych atrakcji w Irlandii. Niestety, stanowi to poważny problem dla okolicznych mieszkańców, którzy z powodu tłumów turystów nie mogą korzystać z lokalnej drogi dojazdowej. Władze wystąpiły do Google Maps o usunięcie jej z aplikacji.





Lokalne władze chcą usunięcia drogi z Google Maps. Jest na niej zbyt wielu turystów

Małgorzata Chuchel

