Domyślnie używana przez większość użytkowników w trakcie podróży aplikacja Google Maps wprowadziła nowe funkcje ułatwiające przemieszczanie się i zwiedzanie. Teraz będziemy mogli zagłosować ze znajomymi na miejsca, które chcemy odwiedzić (lub nie) i używać personalizowanych emotikonek.

Emotikony i więcej opcji planowania trasy to tylko niektóre z nowych opcji w Google Maps fot. google maps / messenger / screeny

Do planowania długich podróży, do zapisywania ulubionych miejsc, do chwalenia i obrażania obsługi we wszelkiego rodzaju obiektach, do szukania połączeń autobusowych i kolejowych. Lista czynności, które możemy wykonać podczas korzystania z aplikacji Google Maps, jest naprawdę długa. A teraz ma się jeszcze powiększyć.

Mowa tu o kilku nowych funkcjach, które skupiają się głównie na socjalnych aspektach aplikacji. Do tej pory polegały one na obserwowaniu znajomych i możliwości polubienia ich opinii, czy też tworzeniu wspólnych list miejsc do odwiedzenia podczas podróży. Teraz zakres tych możliwości zostanie znacznie poszerzony.

Pierwszą nową wprowadzaną przez Google Maps funkcją, jest tworzenie ankiet, w których nasi towarzysze przyszłej podróży mogą zagłosować, czy podoba im się nasza propozycja miejsca do odwiedzenia, czy też nie. Nie jest ona jeszcze jednak dostępna w Polsce, ponieważ mimo przeszukania całej aplikacji, nie znalazłam takiej opcji.

Podobnie jest też z funkcją inteligentnych emotikonek do reagowania, które mają tworzyć się same na podstawie tego, co znajduje się na zdjęciu, na które reagujemy. Przykładowo, jeśli chcemy zareagować emotikoną w kształcie serca na zdjęcie rogalika, może się ona przekształcić w rogala o kształcie serca, lub z sercami zamiast oczu.

Aktualizacją, która w Polsce jest już dostępna i może okazać się niezwykle przydatna podczas planowania poruszania się po mieście komunikacją zbiorową, jest szereg dodatkowych ustawień w zakładce "opcje trasy".

Tam możemy wybrać, czy chcemy poruszać się więcej pieszo, czy pojazdami, czy w grę wchodzi rower oraz czy uwzględnić najtańsze, choć niekoniecznie najkrótsze połączenia.

Nowością jest także możliwość znajdowania inspiracji w Mapach Google. Otwierając aplikacje, będziemy mieć możliwość wyszukiwania miejsca, w którym zobaczymy interesujące nas obiekty, np. "obrazy z kotami". Na podstawie wpisywania takich fraz wyszukiwarka będzie sugerować miejsca, w których możemy je zobaczyć.

A jeśli nie masz pomysłu, gdzie chcesz pójść, wystarczy, że wpiszesz na przykład "rzeczy do zrobienia plakaty filmowe", a Google podpowie ci, które obiekty mogą cię zainteresować.

Początkowo takie zaawansowane wyszukiwanie będzie ograniczone do zaledwie pięciu krajów - Francji, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a kolejne mają dołączyć w następnych miesiącach. Jednak już teraz wpisując poszczególne frazy w Google Maps, aplikacja podpowie miejsca, do którego opinie zawierały dane słowo. Nie są to jednak zbyt precyzyjne wyniki.

Od jakiegoś czasu możemy także podczas korzystania nawigacji mieć wgląd w ograniczenia prędkości, jakie obowiązują na danej drodze. Nasz prędkość oraz ikonka prędkości dozwolonej, pokaże się w lewym dolnym rogu ekranu.

Czytaj także: https://natemat.pl/502934,aplikacje-ktore-ulatwia-ci-podrozowanie-i-triki-jak-z-nich-korzystac