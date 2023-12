Michał Szpak przez wiele lat współpracował z TVP. Ostatnie lata jego współpracy ze stacją nie przebiegały jednak najlepiej ze względu na jego sprzeczne z linią stacji poglądy. O szokujących kulisach współpracy z Telewizją Polską artysta opowiedział w rozmowie z Magdą Mołek.

Michał Szpak zdradził, jak traktowano go w TVP. Fot. Michał Woźniak/ East News

Michał Szpak o współpracy z TVP

Michał Szpak współpracował z TVP przez lata m.in. jako juror programu "The Voice of Poland". Problemy zaczęły się wtedy, kiedy na nagrywanie nowej ramówki przyjechał z tęczowym elementem na ubraniu. Od tamtej pory zaczęto mu się bardziej przyglądać. Kulisy zdradził w rozmowie z Magdą Mołek.

"W samym 'The Voice' też wielokrotnie zwracano mi uwagę i przeszukiwano moją garderobę. Później był też taki zwyczaj, że przed wyjściem trzeba było pokazać się i zrobić zdjęcie stylizacji, co by z kolczyka nie wypadła tęcza na przykład, albo z podeszwy czy części bielizny" – powiedział w rozmowie z dziennikarką.

Rzeczona flaga LGBT+ sprawiła bowiem, że operatorzy kamery musieli się natrudzić, żeby nie pokazać w telewizji problematycznego symbolu. Odwetem TVP miało być niemówienie o Szpaku nawet w kontekście Eurowizji.

Ostatecznie artyście podziękowano po tym, jak dołączył do protestów pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast kiedy wystąpił w przedstawieniu "Dziady", już nigdy nie zaproszono go na żaden występ.

Szpak zapozował nago

Szpak potrafi zaskakiwać i jego najnowsza publikacja znów wzbudziła poruszenie. Artysta pokazał zdjęcie, na którym jest kompletnie nago. Nie był to jednak przypadkowy kadr, a okładka nowej płyty. W swoich nowych utworach wokalista obnażył się przed słuchaczami, jak nigdy wcześniej.

Piosenkarz ogłosił wówczas premierę swojego najbardziej osobistego album "Nadwiślański mrok", który miał premierę 24 listopada.

"Najbardziej osobisty, obdarty z fałszu, gęsty, krzykliwy, smutny, pełen ekstazy, muzycznie soczysty awangardowy, samotny (...) – tak opisuje go sam Szpak.

Fotografia wokalisty wzbudziła spore poruszenie. Internauci chętnie komentowali jego odważną sesję. "Brawo za przepiękną i totalnie symboliczną okładkę"; "Okładka obłędna. Czekam na premierę"; "Okładka robi wrażenie. Obnażasz się przed nami, oczyszczasz i idziesz dalej. To czekamy" – czytamy.

To jednak nie pierwszy raz, gdy Michał pokazał się w negliżu. Rok temu w okolicy świąt Wielkanocnych na jego instagramowym profilu zagościła kontrowersyjna publikacja. Wokalista dodał dwa czarno-białe zdjęcia, na których widać jak w samych majtkach pręży się przy balkonie.

Na pierwszym pozuje z kieliszkiem wina, a na drugim stoi tyłem, wyginając się niczym w baletowej pozie. W tle widać paryskie kamienice. Fotografie okrasił życzeniami wielkanocnymi.