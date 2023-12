"Versace z Głogowa" chciał wydać biografię? Pisarz zdradził, co od niego usłyszał

Gabriel Seweryn zmarł niespodziewanie pod koniec listopada. Jak się okazuje, "Versace z Głogowa" miał w planach wydanie swojej biografii. Pisarz, z którym współpracował, w rozmowie z "Faktem" zdradził, że Seweryn w jednej z rozmów narzekał na problemy zdrowotne.

Gabriel Seweryn chciał wydać biografię

Gabriel Seweryn zmarł niespodziewanie 28 listopada. Przed śmiercią "Versace z Głogowa" wstawił dramatyczne nagranie, na którym twierdził, że nikt nie chce udzielić mu pomocy. Powodem miało być agresywne zachowanie projektanta.

Seweryn nie spodziewał się odejścia z tego świata przedwcześnie. Jak zdradził Maciej Zarański (pisarz, drukarz oraz prezes wrocławskiej fundacji) gwiazda "Królowych życia" planowała napisać z nim swoją biografię. Zarański w rozmowie z "Faktem" przyznał, że biografia już raczej nie powstanie. Zdradził jednak treść swoich ostatnich rozmów, które przeprowadził z "Versace z Głogowa".

Panowie poznali się w 2018 roku, jednak odnowili kontakt tuż przed śmiercią Seweryna. Zaczęli wtedy omawiać stworzenie biografii projektanta. Zarański stwierdził, że mężczyzna dał się poznać jako emocjonalna osoba o dużej wrażliwości.

– Gabriel był bardzo wrażliwą osobą z tego, co zarejestrowałem i też czasami bardzo emocjonalnie podchodził do tego, co się działo wokół niego, do spraw z nim i z otoczeniem związanym. Bardzo rodzinna osoba i bardzo to przeżywał – stwierdził pisarz.

Zarański ujawnił też kulisy jego ostatniej rozmowy z Sewerynem. Projektant już wtedy narzekał na zdrowie. Niedoszły autor biografii celebryty myślał, że chodzi o przeziębienie. "Versace z Głogowa" jednak zaprzeczył.

"(...) W jednej z naszych ostatnich rozmów narzekał na zdrowie. Bardzo go prosiłem, żeby zadbał o siebie, że zaczynamy niedługo intensywną pracę i będzie potrzebował siły, żeby ze mną rozmawiać, żeby to wszystko zorganizować. Myślałem, że jest przeziębiony po prostu, bo miał taki bardzo niefajny kaszel, ale powiedział, że to są sprawy związane z nerwowością, z przeżywaniem różnych rzeczy. No i stało się to, co się stało" – zdradził "Faktowi".

Rafał Grabias czule o byłym partnerze

W chwili śmierci Seweryna znany także z "Królowych życia" Rafał Grabias nie był już z nim w związku, jednak para była razem przez kilkanaście lat. Grabias wspominał byłego partnera m.in. za pośrednictwem profilu na Instagramie.

Mężczyzna uczcił pamięć zmarłego, wstawiając na Instagram ich wspólne czarno-białe zdjęcie. Widać, że fotografia pochodzi z profesjonalnej sesji. Seweryn pozuje na niej w czarnej, a Gabrias w białej koszuli. Jak sugeruje podpis, zdjęcie pochodzi z 2008 roku, a jego autorką jest Anna Hamza. Na końcu opisu Gabrias wstawił emotikonę czarnego serca.