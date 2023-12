Fuerteventura, jedna z bardzo popularnych wśród Polaków, szczególnie w sezonie zimowym hiszpańska wyspa, właśnie wprowadziła nowe zasady dotyczące parkowania. Ucierpią na tym osoby, które podróżują kamperami.

Władze Fuertevetury zakazały biwakowania w jednej ze swoich gmin fot. getty images / Anetlanda

Podróżowanie kamperem po Wyspach Kanaryjskich przez lata stanowiło marzenie dla wielu entuzjastów podróży. Bezpieczne plaże, malownicze widoki i niepowtarzalny, ciepły klimat przez cały rok sprawiają, że podróżujący mają szansę odkrywać te magiczne wyspy na swój własny sposób.

Jednakże ta swoboda podróżowania kamperem zaczyna być zagrożona, a to za sprawą nowych ograniczeń wprowadzanych 8 grudnia na Fuerteventurze.

Gmina Pájara, jedna z najchętniej odwiedzanych na wyspie, ogłosiła znaczące restrykcje dotyczące dzikiego parkowania i noclegów w kamperach oraz namiotach. Zgodnie z treścią nowych przepisów, bezpłatne biwakowanie jest zabronione na terenie całej gminy.

To ogłoszenie z pewnością odbije się na portfelach podróżników, którzy od lat odkrywali uroki wyspy, korzystając z mobilności, jaką dawała im podróż kamperem, czy też z własnym namiotem.

Artykuł 16., który zakazuje bezpłatnego biwakowania, ma następujący zapis:

W celu ochrony i zachowania istniejących zasobów naturalnych i środowiskowych, a także ochrony wyglądu miejsca docelowego i zawsze zgodnie z prawami własności i użytkowania gruntów, zabrania się wszelkich form bezpłatnego lub nielegalnego biwakowania.

Jak podaje serwis nakanarach.pl, bezpłatne biwakowanie obejmuje w tym przypadku okazjonalne rozbijanie namiotów, przyczep kempingowych, domów mobilnych, zarejestrowanych samochodów kempingowych, samochodów dostawczych lub innych pojazdów lub kwater mobilnych bez żadnego zezwolenia lub prawa do korzystania z pomieszczeń lub miejsc, na których są one rozstawione, a które nie są do tego przeznaczone.

Za naruszenie nowych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 501 do 1000 euro (2100 zł do 4300 zł).

Czy oznacza to, że nie zaparkujemy kamperem nigdzie na terenie gminy Pájara? Okazuje się, że niekoniecznie. Za biwakowanie uznawany jest bowiem postój, którego przerwanie wymaga więcej czynności niż uruchomienie silnika, wrzucenie biegu, zwolnienie hamulca ręcznego i ruszenie.

Jeśli więc nie wyciągniemy nic ze swojej przyczepy na zewnątrz, nie będziemy stwarzać hałasu i nie pozostawimy po sobie żadnych odpadów, teoretycznie możemy zaryzykować zaparkowanie na terenie gminy.

Nowe ograniczenia, choć dla niektórych bulwersujące, mają na celu kontrolowanie dzikiego parkowania i kempingów na wyspie, mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego, a także poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

